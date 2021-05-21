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  4. Samsung Galaxy S21 FE Geekbench'te göründü! İşlemcisi ortaya çıktı

Samsung Galaxy S21 FE Geekbench'te göründü! İşlemcisi ortaya çıktı

21.05.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE ya da diğer bir adıyla Samsung Galaxy S21 Fan Edition için bekleyiş sürüyor. Bu bekleyişin tam da ortasında Galaxy S21 FE, Geekbench'te listelendi.

Samsung Galaxy S21 FE Geekbench'te göründü! İşlemcisi ortaya çıktı

Samsung Galaxy S21 FE için bekleyiş sürüyor. Telefonun bu yılın ilerleyen günlerinde tanıtılması beklenirken, nihai tanıtıma yaklaştıkça telefon hakkında yavaş yavaş yeni bilgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Galaxy S21 FE'ye güç verecek işlemcinin detayları belli oldu. Görünüşe bakılırsa bu işlemci, amiral gemisi telefon arayanlara hitap edecek bir işlemci.

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İddialara göre Galaxy S21 FE, SM-G990B model numarasıyla Geekbench veri tabanında listelendi. Listeleme, telefonun Snapdragon 888 yonga seti ile geleceğini ortaya çıkardı. Fakat bildiğiniz üzere Samsung, telefonlarında belirli pazarlara göre hem Snapdragon hem de Exynos serisi işlemciler kullanıyor. Peki bu durum Galaxy S21 FE'de değişecek mi?

Galaxy S21 FE Geekbench

Gelen iddialara bakılırsa Galaxy S21 FE'nin tüm pazarlara Snapdragon 888 işlemcisi ile gelme ihtimali var. Bu ihtimale küresel çip kıtlığı sebep gösteriliyor. Ancak yine de Galaxy S21 FE, Exynos 2100 işlemci ile gelebilir. Bu ihtimali de unutmamak gerek.

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Son olarak Geekbench'teki listeleme telefonun 6 GB RAM kullandığını ve Android 11'i çalıştırdığını gösteriyor. Samsung Galaxy S21 FE'yi tanıtmadığı için tüm bunları doğrulamak henüz mümkün değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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