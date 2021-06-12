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Samsung Galaxy S21 FE Geekbench’te listelendi

12.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE, hem 6GB RAM hem de 8GB RAM içeren versiyonlara sahip olacak. Her iki kapasite de bir Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek, Exynos olmayacak.

Samsung Galaxy S21 FE Geekbench’te listelendi

8 GB’lık bir modelin varlığı, yeni yayınlanan bir Geekbench puan kartı ile ortaya çıktı. Test edilen cihaz aynı zamanda Android 11 ve yukarıda bahsedilen Qualcomm yonga setini de beraberinde getiriyor Samsung Galaxy S21 FE cihazının 4. çeyrekte geleceği söyleniyor ve dört renk seçeneği, 120Hz yenileme hızına sahip 6.41 inç Süper AMOLED, 128GB veya 256GB depolama ve 4.500mAh pil içermesi bekleniyor. Telefon, ‘SM-G990B’ model numarası ile göründü. Cihaz dün Geekbench’te ortaya çıktı ve telefonun tek çekirdekte 592 puan ve çok çekirdekli testte 2.610 puan aldığı bildirildi.

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Samsung, elbette, cihazda One UI ve Android 11 işletim sistemini içerecek. Galaxy S21 FE’nin Ağustos ayında gelmesi bekleniyor. Telefonun Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Watch 4 ve Watch Active 4 ile birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyor. Galaxy S21 FE’nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç fullHD+ Süper AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Bir ekran içi parmak izi tarayıcısı da cihazın bir parçası olacak. Telefonun arka tarafında 12 megapiksel ultra geniş ünite ile desteklenen 12 megapiksel ana kameraya sahip olduğu söyleniyor. Üçüncü kamera telefoto, 12 veya 16 megapiksel olacak.

Samsung, Ağustos ayında büyük bir Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Bu yıl Galaxy Note markalı bir telefon gelmeyecek, bu nedenle Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 ve S21 FE’nin boşluğu doldurması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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