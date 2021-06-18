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Samsung Galaxy S21 FE için şarj cihazı onayı geldi

18.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S21 FE cihazı hakkında sertifikasyon süreci ilerliyor. Şimdi Çin’in 3C sertifikasyon kuruluşu, S21 FE’nin yerel versiyonu olan SM-G9900 için Samsung EP-TA800 şarj cihazının kullanımını onayladı.

Samsung Galaxy S21 FE için şarj cihazı onayı geldi

Galaxy S21 FE’nin Ağustos 2021’in ilk haftasında Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ortaya çıkması bekleniyordu. Ancak şimdi Samsung’un piyasaya çıkışını 2021 sonbahar sezonuna ertelediği bildiriliyor. Galaxy S21 FE şimdi lansmanına doğru ilerliyor. Telefonun ortaya çıkan şarj cihazı ise 25W’ta maksimum hıza çıkıyor ve aslında bir süredir piyasada dolaşıyor.

TANITIK CİHAZ

Şarj cihazı Galaxy Note10 serisi ile birlikte gelmişti. Şarj cihazının Galaxy S21 FE'nin kutusuna gerçekten dahil edip etmediği henüz net olarak belli değil. Mevcut Galaxy S20 FE, 15W’lık bir şarj cihazıyla geldi ancak buradaki soru, daha çok bir şarj cihazının olup olmayacağıyla ilgili. Değeri ne olursa olsun, doğru güç adaptörüne sahipseniz (USB-PD ve PPS desteklenir) mevcut model 25W şarjı da destekleyecek.

Samsung Galaxy

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ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Selefi gibi, Samsung Galaxy S21 FE cihazının da 4.500 mAh pile sahip olması bekleniyor, bu nedenle pil ömrü karşılaştırılabilir olacaktır. Telefonun 5G versiyonu Snapdragon 888 tarafından desteklenecek, ancak bir Exynos modeli görüp görmediğimiz belli değil. Telefon 6-8 GB RAM’e sahip olacak ve 6.41 inç 120 Hz Super AMOLED ekrana sahip mevcut modelden çok daha küçük olabilir. Tasarım, renderlarda görüldüğü gibi S21 serisini ödünç alacak şekilde dizayn edilmiş.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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