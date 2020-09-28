Samsung Galaxy Tab A7 duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Tab A7 özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. Güney Koreli firma daha önce Samsung Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ ile üst segment tablet pazarını hedefleyerek tanıtmış, iPad Pro ve yeni nesil iPad Air'e rakip olmuştu. Galaxy Tab A7 ise üst seviye bir tablet olarak listelenmese de uygun fiyatlı bir tablet olarak çıkışını yapıyor.

SAMSUNG GALAXY TAB A7 ÖZELLİKLERİ

Galaxy Tab A7 özellikleri arasında 10.4 inç büyüklüğünde 2000x1200 piksel çözünürlüğünde TFT ekran var. TFT olmasıyla ufak bir hayal kırıklığı yaşatan ekran, yüzde 80 ekran / kasa oranı sunuyor. Tabletin kalbinde ise Snapdragon 662 işlemcisi, 3 GB RAM ve 32 dahili depolama alanı yer alıyor. MicroSD kart desteği ile depolama alanı artırılabiliyor. Son olarak tabletin 7040 mAh gücünde bir pil ile geldiğini belirtelim.

Samsung'un yeni Galaxy tableti, arka tarafında 8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunduruyor. Ön tarafta ise 2 MP çözünürlüğünde selfie kamerası konumlanıyor. Galaxy Tab A7'nin Wi-Fi ve LTE modeli bulunuyor.

GALAXY TAB A7 FİYATI

Galaxy Tab A7'nin fiyatı Wi-Fi model için 245 dolar, LTE model için ise 300 dolar olarak açıklandı. Her iki tablet, bazı ülkelerde bugün itibarıyla satın alınabilecek.



