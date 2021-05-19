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Samsung Galaxy Tab S7 FE şekillendi

19.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazırlanan bir rapora göre, yaklaşan EB-BT975ABY model numaralı Samsung Galaxy Tab S7 FE tablet modeli 10.090 mAh pil ile desteklenecek. 

Samsung Galaxy Tab S7 FE şekillendi

Samsung’un Haziran ayında Galaxy Tab S6 Lite’ın halefini piyasaya süreceği bildirildi. Bu tablete başlangıçta Galaxy Tab S7 Lite adı verildi. Daha sonra Galaxy Tab S7+ Lite olarak piyasaya çıkacağı söylendi. Birkaç gün sonra sertifikalardan birinde Galaxy Tab S7 XL Lite olarak göründü. En son bilgilere göre, bu tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE olarak resmiyet kazanabilir. Markalaşma dışında, bu tablet hakkında pil kapasitesi dışında neredeyse her şey sızdırıldı.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Bilmeyenler için bu, Galaxy Tab S7 +‘a güç veren pilin aynısıdır. Her ne kadar 10.090 mAh pil ile desteklense de bu hücrenin nominal kapasitesi 9.800 mAh’dir.

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Önceki raporlara göre, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Tab S7 FE, metal bir yekpare tasarıma, S Pen kalemi desteğine sahip 12,4 inç ekrana, 6 GB’a kadar RAM, 128 GB dahili depolama, One UI 3.x (Android 11) ve 44.5W hızlı şarj ile gelecek. Ancak kutudan yalnızca 15W şarj cihazı çıkacak (en azından Çin’de).

Son olarak, raporlara bakılırsa bu tablet yalnızca WiFi ve 5G modellerinde dört renkte (Siyah, Gümüş, Pembe, Yeşil) satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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