Samsung, son yeniliklerini sergilemeye hazırlanıyor

Şirketlerin önümüzdeki hafta duyuracağı yenilikçi ekran panelleri, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonların önünü açabilir. Kategorinin lideri Samsung Display, çok katlı esnekliği destekleyen 7,2 inçlik bir ekranı sergileyecek gibi görünüyor. Bununla, cihaz katlandığında akıllı telefon, açıldığında ise tablet olarak kullanılabilir. Şu anda “S-Katlanabilir” olarak adlandırılan ekranın, şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonunda kullanılması bekleniyor. Şirket, geçtiğimiz ay Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO) gibi kurumlara ticari marka adı için başvuruda bulundu.

HANGİ ÜRÜNLERLE KARŞILAŞACAĞIZ?

Ek olarak, Güney Koreli devin de 4: 3 en boy oranına sahip 17 inçlik katlanabilir bir panel sergilemesi bekleniyor. “Küçük Taşı, Büyük Gör” konseptini takip ederek, cihaz katlandığında tablet olarak çalışıyor ve açıldığında bilgisayar benzeri bir görüntü sunuyor. Öte yandan, LG Display ise gelişmiş aydınlatma etkinliğine sahip 83 inçlik OLED TV panelini sergilemeye hazırlanıyor. Ayrıca, hoparlör kullanmadan titreşip ses oluşturabilen 48 inçlik bükülebilir sinematik sesli OLED ekranı da sergileyecek.