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Samsung Galaxy Tab S8 ailesi detaylandı

31.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un amiral gemisi tablet serisi yolda gibi görünüyor. Kore’den büyük bir sızıntıya göre, bu yıl üç Galaxy Tab S8 cihazı beklemeliyiz.

Samsung Galaxy Tab S8 ailesi detaylandı

Yapılan sızıntıya göre Galaxy Tab S8, 11 inç 120Hz LCD dokunmatik ekrana, çift arka kamera sistemine (13 MP + 5 MP), 8 MP ön kameraya, yana monte parmak izi okuyucusuna, 128 veya 256 GB depolamaya sahip 8 GB RAM’e sahip olacak. Dörtlü hoparlör, bir S Pen ve 45 W şarjlı 8.000 mAh pil ile birlikte gelecek tablet 6,3 mm inceliğinde ve 502 g ağırlığında.

Sızıntıda adı geçen Galaxy Tab S8+, ekran altı parmak izi sensörlü 12,4 inç 120 Hz OLED dokunmatik ekran ve 10.090 mAh pil ile biraz daha yüksek donanımla geliyor, ancak diğer açılardan küçük kardeşiyle hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bu model 575 g ağırlığında ve 5,7 mm kalınlığında.

ÜÇÜNCÜ MODEL EN GELİŞMİŞİ

Son olarak üçüncü tablette kullanılacak tam adı bilmiyoruz ama bu tabletin Galaxy Tab S8 Ultra olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tablet, 14.6 inç 120 Hz OLED ekrana, çift öne bakan kameraya (8 MP genişliğinde + 5 MP ultra geniş), ekran altı parmak izi sensörüne ve 12.000 mAh pile sahip olacak. 5.5mm inceliğinde ve 650g ağırlığında ve biri 8GB RAM ve 128GB depolama, diğeri 12GB RAM ve 512GB depolama olmak üzere iki versiyon halinde sunulacak. Diğer özellikleri S8 + ile aynı kalacak. Ultra’nın Yüzde 92 ekran / gövde oranına ve bir tablette görülen en ince çerçevelere sahip olduğu söyleniyor.

Galaxy S8

İŞTE FİYATLAR

Fiyatlara gelirsek, bunların hepsi Kore pazarına yönelik ve diğer pazarlar için dolara veya avroya nasıl çevrileceğini tam olarak söylemek mümkün değildir. Direkt kur hesaplamaları cari kurlara göre yapılsa da, fiyatlarda küresel olarak kesinlikle bir miktar değişiklik olacaktır. Ancak sızıntıya göre;

  • Galaxy Tab S8 Wi-Fi yaklaşık 743 dolardan, 4G ile yaklaşık 833 dolardan, 5G ile 923 dolardan başlıyor.
  • Tab S8+, Wi-Fi ile yaklaşık 1.030 dolardan, 4G ile yaklaşık 1.120 dolardan ve 5G ile yaklaşık 1.210 dolardan başlıyor.
  • Galaxy Tab S8 Ultra, Wi-Fi ile yaklaşık 1.317 dolardan, 4G ile yaklaşık 1.407 dolardan ve 5G ile yaklaşık 1.497 dolardan başlıyor.
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Bunların tümü, S8 için yaklaşık 177 dolar, S8+ için yaklaşık 197 dolar ve S8 Ultra için yaklaşık 287 dolar olarak fiyatlandırılan isteğe bağlı bir klavye aksesuarına sahip olacak. Ultra’nın klavye kapağı, Dizüstü Bilgisayar Modu, Tablet Modu, Çizim Modu ve Görüntüleme Modu gibi bir dizi farklı kullanım durumuna izin verecek. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde.

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Samsung
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