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Samsung Galaxy Watch 3 kutusundan çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Samsung’un önümüzdeki günlerde tanıtacağı Galaxy Watch 3’ün kutu açılış videosu sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy Watch 3 kutu içeriği.

Samsung Galaxy Watch 3 kutusundan çıktı

Teknoloji sektörünün öncü isimlerinden biri olan Samsung önümüzdeki günlerde önemli bir etkinlik düzenleyecek. 5 Ağustos’ta düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde yeni Note modellerinin yanı sıra Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch3 de tanıtılacak.

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un yeni akıllı saat modeline ilişkin ilk video ortaya çıkmıştı. Bu sefer ise Galaxy Watch 3’ün kutu içeriğini tamamen ortaya koyan bir video sızdırıldı.

Yeni sızdırılan videoda 5 Ağustos’ta resmiyet kazanacak olan Galaxy Watch 3’ün kutudan çıktığını görüyoruz.
Hali hazırda Galaxy Watch3 ile ilgili pek çok detay sızdırılmış durumda. Saatin kullandığı yonga setinden tutun da yeni gelen özelliklerine kadar pek çok detaya hakimiz. Samsung’un 5 Ağustos’ta Galaxy Watch3 ile ilgili vereceği en önemli bilgi şüphesiz saatin fiyatı olacak. Aslında saatin fiyatı hakkında da bazı söylentiler mevcut. Lakin bu söylentilerin ne derece doğru olup olmadığını şimdilik bilmiyoruz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Samsung Galaxy Watch 3, Apple Watch 4 ve 5’te de bulunan düşme sensörü özelliği ile gelecek. Bu sayede saati takanlar düştüğünde acil servis ya da acil durumda aranacak kişilere otomatik olarak haber verilecek.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

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