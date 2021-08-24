Samsung Galaxy Watch 4’e ilk güncelleme geldi

Güncellemeye göre, donanım yazılımı sürümü R8xxXXU1BUH5 ve 290,52MB boyutunda. Güncelleme, saatin kararlılığını artıracak. Hata düzeltmeleri, mevcut işlevlerde iyileştirmeler ve performansta genel bir iyileştirme içeriyor.

Yazılım yükseltmesinin lansmandan hemen sonra kullanıma sunulduğu göz önüne alındığında, Samsung’un yeni akıllı saatleri desteklemeye kararlı olduğu görülüyor.

Samsung Galaxy Watch 4, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki kadranda geliyor. Öte yandan, Galaxy Watch 4 Classic daha büyük boyutlara sahip – 42 mm ve 46 mm. Watch 4, 1.19 inç AMOLED ekrana sahiptir ve OneUI Watch 3’te (WearOS 3 tabanlı) çalışır. 396 x 396 piksel ekran çözünürlüğüne sahiptir. Watch 4 Classic, 450 x 450 pikselli 1.36 inçlik bir panele sahip ve aynı OneUI Watch 3 kullanıcı arayüzünde çalışıyor.

Seri, 1.5 GB RAM ve 16 GB yerleşik depolama ile eşleştirilmiş şirket içi 5nm Exynos W920 SoC tarafından desteklenmektedir. Akıllı saatler, kan oksijen doygunluğu, elektrokardiyogram, kalp atış hızı monitörü, elektrikli kalp atış hızı sensörü ve biyoelektrik empedans analiz sensörü gibi çoklu izleme modlarına sahip bir Biyoaktif sensörle birlikte geliyor. İkili, tek bir şarjla 40 saate kadar çalışabilir durumda.

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