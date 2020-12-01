Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ile ortaya çıktı, dudak uçuklattı!

Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 ile birlikte şu sıralar gündemden pek düşmüyor. Samsung'un Galaxy Z Fold 2'den sonraki katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Galaxy Z Fold 3, daha önceki sızıntılarda bazı özellikleri ile bizleri selamlamıştı. Bu özelliklerin arasında Kore merkezli kaynakların iddiasına göre ekran altı kamera teknolojisi yer alıyordu. Yeni bir sızıntı ise Galaxy Z Fold 3'ün özelliklerine değil, fiyatına odaklanmış durumda. Görünüşe göre yeni katlanabilir akıllı telefon fiyatıyla uygun fiyatlı katlanabilir telefon bekleyenleri üzebilir.

İŞTE MUHTEMEL GALAXY Z FOLD 3 FİYATI

Galaxy Z Fold 3 fiyatı için yapılan sızıntıya göre telefon, 1.999 dolardan satışa sunulacak. Daha önce Samsung'un Galaxy Z Fold serisinde fiyatları 1.500 dolar seviyesine çekebileceği söylenmişti. Ancak son sızıntıya göre böyle bir durum gerçekleşmeyecek ve Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2 gibi 1.999 dolardan satışa çıkacak.

GALAXY Z FLİP 2 VE GALAXY Z FLİP LİTE DETAYI

Katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 3, sızıntılardaki ekran altı kamera teknolojisi dışında tasarımıyla Galaxy Z Fold 2'ye benzeyecek gibi görünüyor. Fakat Samsung'un Galaxy Note serisini sonlandıracağına dair iddialardan yola çıkarak, Galaxy Z Fold 3'ün dahili S Pen desteği ile geleceğini de söyleniyor. Ayrıca Galaxy Z Flip 2 ve Galaxy Z Flip Lite gibi iki farklı katlanabilir akıllı telefonun da iddialarda adı geçiyor.

