HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ile ortaya çıktı, dudak uçuklattı!

Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ile ortaya çıktı, dudak uçuklattı!

01.12.2020 13:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ile ortaya çıktı, dudak uçuklattı!

Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Samsung'un Türkiye ihtimali de olan yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 fiyatıyla da Galaxy Z Fold 2'ye bir hayli benzeyecek.

Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 ile birlikte şu sıralar gündemden pek düşmüyor. Samsung'un Galaxy Z Fold 2'den sonraki katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Galaxy Z Fold 3, daha önceki sızıntılarda bazı özellikleri ile bizleri selamlamıştı. Bu özelliklerin arasında Kore merkezli kaynakların iddiasına göre ekran altı kamera teknolojisi yer alıyordu. Yeni bir sızıntı ise Galaxy Z Fold 3'ün özelliklerine değil, fiyatına odaklanmış durumda. Görünüşe göre yeni katlanabilir akıllı telefon fiyatıyla uygun fiyatlı katlanabilir telefon bekleyenleri üzebilir.

İŞTE MUHTEMEL GALAXY Z FOLD 3 FİYATI

Galaxy Z Fold 3 fiyatı için yapılan sızıntıya göre telefon, 1.999 dolardan satışa sunulacak. Daha önce Samsung'un Galaxy Z Fold serisinde fiyatları 1.500 dolar seviyesine çekebileceği söylenmişti. Ancak son sızıntıya göre böyle bir durum gerçekleşmeyecek ve Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2 gibi 1.999 dolardan satışa çıkacak.

Galaxy Z Fold 3 fiyatı

Son bir şarkı: Samsung Galaxy Note ailesini son kez üretebilir!Son bir şarkı: Samsung Galaxy Note ailesini son kez üretebilir!

GALAXY Z FLİP 2 VE GALAXY Z FLİP LİTE DETAYI

Katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 3, sızıntılardaki ekran altı kamera teknolojisi dışında tasarımıyla Galaxy Z Fold 2'ye benzeyecek gibi görünüyor. Fakat Samsung'un Galaxy Note serisini sonlandıracağına dair iddialardan yola çıkarak, Galaxy Z Fold 3'ün dahili S Pen desteği ile geleceğini de söyleniyor. Ayrıca Galaxy Z Flip 2 ve Galaxy Z Flip Lite gibi iki farklı katlanabilir akıllı telefonun da iddialarda adı geçiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Huawei'ye İngiltere'den kötü haber!Huawei'ye İngiltere'den kötü haber!
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Rekabete dair son rapor: Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

Rekabete dair son rapor: Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

POCO F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınlandı!

Türkiye'de de satılıyor! Yeni güncellemesi çıktı

İngiltere Huawei 5G cihazlarını yasaklamaya hazırlanıyor!

Huawei'ye İngiltere'den kötü haber!

Apple iPhone'lara periskop lens getirebilir!

Apple'dan iPhone'lara 'sonunda geliyor' dedirten özellik!

Google açıkladı: 2020'nin en iyi Android uygulamaları belli oldu!

İşte 2020'nin en iyileri!

Ücretsiz HES kodu alma... T.C. , e-Devlet ile HES kodu alma! HES kodu blokeli ne demek? SMS ile HES kodu alma! HES kodu uygulama indirme linki!

HES kodu nasıl alınır?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.