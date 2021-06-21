Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Fold 2 ve Flip 2’nin fiyatını düşürecek

Katlanabilir ekranlı telefon denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Samsung, önümüzdeki günlerde yeni nesil katlanabilir ekranlı modellerini tanıtacak gibi görünüyor.

İddialara göre Güney Koreli teknoloji devi ilk etapta Galaxy Z Fold 3 modelini satışa sunacak. Sonrasında ise Z Flip 3 modeli raflardaki yerini alacak.

İŞTE GALAXY Z FOLD 3'ÜN FİYATI VE ETKİLERİ

Burada asıl önemli olan unsur ise Z Fold 3 modelinin fiyatı. Sızdırılan bilgilere göre Z Fold 3, 1600 dolarlık bir etiketle satışa sunulacak. Halihazırda Fold 2’nin fiyatı ise 1700 dolar.

Mevcut durumda yeni model 1600 dolara satılıyorken, eski modelin 1700 dolardan satılmaya devam etmesi zaten beklenemez. Dolayısıyla Samsung öyle ya da böyle fiyatı düşürecektir.

Elbette burada asıl merak ettiğimiz unsur bu indirimin ülkemizdeki fiyatlara nasıl yansıyacağı. Açıkçası şu anda bu konuda net bir bilgi yok. Fakat Fold 2‘nin güncel fiyatının 16.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer Fold 3 de bu civarlarda bir fiyattan gelirse muhtemelen Fold 2’nin fiyatı 12.000 – 13.000 TL seviyelerine kadar düşebilir. Fakat Fold 3 fiyatı 20.000 TL ve üzeri etiketle gelirse Fold 2 fiyatı da düşmeyecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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