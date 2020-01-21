Samsung Galaxy Z gün sayıyor!

11 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek olan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde Samsung yeni amiral gemisi modeli Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra’yı tanıtacak. Güney Koreli firma bu etkinlikte bir de katlanabilir telefonunu sergileyecek. Galaxy Z olarak isimlendirilecek olan bu model diğer katlanabilir telefonlardan farklı olacak.

Bildiğiniz gibi Motorola RAZR 2018 modeli ile katlanabilir olayına yeni bir soluk kazandırmıştı. Günlük yaşamda daha pratik olan dikine katlamayı tercih eden Motorola, Samsung’a ilham kaynağı olacak gibi görünüyor. Sızdırılan görselde Galaxy Z’nin

dikine katlanacağı görünüyor.

Sızdırılan görselde telefonun üç kademe şeklinde katlanacağı görünüyor. Katlanma aşamasında Z harfini andırdığı için bu isimle adlandırılacak olan telefonun yine 2.000 dolar bandında olacağını tahmin etmek güç değil.

Gücünü Exynos 990 yonga setinden ve 12 GB RAM’den almasını beklediğimiz telefon 5G özelliğine de sahip olacak. Henüz telefonun kamera kurulumu hakkında bir bilgi olmasa da, telefonda minimumda üçlü kamera kurulumunun yer alacağını söyleyebiliriz.