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Samsung hızlı şarj sertifikası aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

Galaxy S20 ailesi, USB Implementers Forum yani USB Uygulayıcı Forumu onayından geçerek USB hızlı şarj sertifikası almaya hak kazanan dünyadaki ilk akıllı telefonlar oldu.

Samsung hızlı şarj sertifikası aldı

Şirketin yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S20, geçtiğimiz günlerde, ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Unpacked 2020 etkinliğinde görülmüştü. Hem tasarımı hem de donanımı açısından büyük beğeni toplamıştı. Hiç şüphesiz sınıfının en iddialı modelleri arasında İlk sıralarda bulunuyordu. 

SAMSUNG HIZLI ŞARJI GÜVENLİ HALE GETİRDİ

Samsung cihazına verilen bu sertifika, benzer sertifikalı üçüncü parti hızlı şarj cihazları ile hızlı şarj edilirken güç ve sıcaklık açısından %100 güvenli olacağını garanti ediyor. Bilinen en yüksek USB standartlarını karşılayan Galaxy S20 serisi, sahip olduğu sertifika ile daha verimli ve optimize edilmiş bir şarj deneyimi sunacak.

Ayrıca şirket, ilk defa Galaxy Note 10+ ile birlikte USB PD 3.0 ve PPS protokollerini de destekliyor. Geçen yıl kullanıcılara sunulan bu telefon, Galaxy S20 Ultra gibi 25W ve 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ancak Galaxy Note 10+ ile ilgili USB hızlı şarj sertifikasından bahsetmek mümkün değil.

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