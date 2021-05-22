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Samsung ile Google anlaştı

22.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, çeşitli Android ürünleri ve Google uygulamaları ile hizmetlerinin güncellenmesi hakkında birkaç duyuru yaptı. Duyurular arasında Google’ın gelecekteki akıllı saatler için yeni bir Wear işletim sistemi geliştirme konusunda Samsung ile yaptığı ortaklık vardı. Karşınızda yeni Samsung Wear OS saati.

Samsung ile Google anlaştı

İki şirket de gelen akıllı saatler hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı, ancak hem @IceUniverse hem de @RQuandt, Samsung’un yeni işletim sistemiyle gelmesi beklenen Galaxy Watch’a biraz ışık tuttu. Yonga setinden başlayarak, bunun Android tabanlı akıllı saatler için büyük bir değişiklik olması bekleniyor. Qualcomm’un en son silikonu, 12nm işleminde Mobvoi TicWatch Pro 3 ile piyasaya sürülen Snapdragon Wear 4100’dür ve Galaxy Watch Active2’de bulunan Samsung’un Exynos 9110’u 10nm işlemi üzerine inşa edilmiş. Bu söylenti doğruysa, Samsung’un bir sonraki akıllı saati pil ömrünü uzatırken ciddi bir performans gücü sağlayabilir.

Galaxy Watch Active 2, saatin kenarına hafifçe eğimli 2.5D cama sahip. Söylentilere göre, Watch Active 4, ekranı koruyan düz, 2D cama ve daha küçük bir çerçeveye sahip olacak. @ IceUniverse’ın Tweet’ini takiben, başka bir tanınmış sızıntı olan Roland Quandt, Watch Active4’ün alüminyum ve paslanmaz çelik varyantlarla geleceğini öne sürdü. Google bize Wear OS’den bekleyebileceklerimizin bir kısmını anlatmış olsa da, hala tüm özellikler bilinmiyor.

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Google Samsung
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