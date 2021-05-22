Samsung ile Google anlaştı

İki şirket de gelen akıllı saatler hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı, ancak hem @IceUniverse hem de @RQuandt, Samsung’un yeni işletim sistemiyle gelmesi beklenen Galaxy Watch’a biraz ışık tuttu. Yonga setinden başlayarak, bunun Android tabanlı akıllı saatler için büyük bir değişiklik olması bekleniyor. Qualcomm’un en son silikonu, 12nm işleminde Mobvoi TicWatch Pro 3 ile piyasaya sürülen Snapdragon Wear 4100’dür ve Galaxy Watch Active2’de bulunan Samsung’un Exynos 9110’u 10nm işlemi üzerine inşa edilmiş. Bu söylenti doğruysa, Samsung’un bir sonraki akıllı saati pil ömrünü uzatırken ciddi bir performans gücü sağlayabilir.

Galaxy Watch Active 2, saatin kenarına hafifçe eğimli 2.5D cama sahip. Söylentilere göre, Watch Active 4, ekranı koruyan düz, 2D cama ve daha küçük bir çerçeveye sahip olacak. @ IceUniverse’ın Tweet’ini takiben, başka bir tanınmış sızıntı olan Roland Quandt, Watch Active4’ün alüminyum ve paslanmaz çelik varyantlarla geleceğini öne sürdü. Google bize Wear OS’den bekleyebileceklerimizin bir kısmını anlatmış olsa da, hala tüm özellikler bilinmiyor.

IFA 21 pandemi nedeniyle iptal edildi



