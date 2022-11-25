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Samsung Mağazaları çalışma saatleri nedir, kaça kadar açık? Samsung Mağazaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

25.11.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1938 senesinde Güney Kore’de kurulan Samsung Elektronics, dünya çapında oldukça popüler bir teknoloji firmasıdır. Bünyesinde bilgisayardan tablete, telefondan beyaz eşyaya, ev aletlerinden çeşitli aksesuarlara kadar birçok teknolojik ürün barındırır. Türkiye genelinde 900’den fazla mağazaya sahip olan Samsung firması, dünya çapında ise 10 binden fazla mağazaya sahiptir. Samsung mağazaları saat kaçta açılıyor ve kaça kadar hizmet veriyor?

Samsung Mağazaları çalışma saatleri nedir, kaça kadar açık? Samsung Mağazaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Zengin teknolojik ürün seçenekleri ile öne çıkan Samsung mağazaları, birçok alışveriş merkezi içinde de müşterilerine hizmet sunar. Ayrıca Samsung, online alışveriş platformuna da sahiptir. Hem mağazalarından hem de online alışveriş sitesinden kolay bir şekilde ürün satın alabilmeniz mümkündür. Samsung mağazaları açılış ve kapanış saatleri Türkiye genelinde aynıdır. Peki, Samsung Mağazaları saat kaçta kapanıyor?

Samsung mağazaları çalışma saatleri nedir?

Samsung mağazaları, birçok şehirde müşterilerine teknoloji alanında hizmet sunar. Samsung mağazaları mesai saatleri içerisinde Samsung müşterileri mağazalardan alım-satım ya da diğer teknik destek konularındaki işlemlerini gerçekleştirebilir. Samsung mağazaları mesai saatleri genel olarak tüm şehirlerde benzer olsa da AVM içerisinde bulunan Samsung mağazaları çalışma saatleri AVM'nin çalışma saatlerine göre farklılık gösterebilir. Samsung mağazaları açılış ve kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır.

Samsung mağazaları saat kaçta açılıyor?

Türkiye genelinde mağazaların çalışma saatlerinde zaman zaman değişiklik gözlenebilir. Çoğunlukla Samsung mağazaları açılış saati sabah 09.00’dır. Mağazayı ziyaret etmeden önce müşteri hizmetlerini arayabilir ve mağazanın açık olup olmadığını teyit edebilirsiniz. Ayrıca online alışveriş sitesi üzerinden canlı destek ekibi ile iletişime de geçebilirsiniz.

Samsung mağazaları saat kaçta kapanıyor?

Canlı destek bölümü haftanın her günü sabah saat 09.00 ile akşam saat 20.00 arası hizmet verir. Canlı destek dışında mağazalardan hizmet almak isteyen kişilerin araştırdığı "Samsung mağazaları kaça kadar açık?" sorusunun cevabı akşam saat 18.00 olarak cevaplanabilir. Canlı destek bölümü akşam 20.00'a kadar çalışsa da Samsung mağazaları kapanış saati 18.00'dır. Mağazaların hiçbirinde öğle arası yoktur. Samsung mağaza personelleri öğle tatiline girmeden kesintisiz bir şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Samsung mağazaları açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterse de genel olarak Samsung mağazaları çalışma saatleri şu şekildedir:

Pazartesi Günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
Salı Günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
Çarşamba Günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
Perşembe Günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
Cuma Günleri: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası

Samsung mağazaları hafta sonu açık mı?

Samsung mağazaları pazar günleri dışında diğer günler açıktır. Pazartesi-Cumartesi günleri arasında hizmet verir. Samsung mağazaları cumartesi pazar çalışma saatleri ise şu şekildedir:

  • Cumartesi: Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 arası
  • Pazar: Kapalıdır.
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