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Samsung mobil pazarda gözden düşüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2020 11:57 | Son Güncelleme

Hali hazırda akıllı telefon pazarında lider konumda bulunan Samsung 2020’nin 2. Çeyreğinde gelir kaybına uğradı. İşte detaylar.

Samsung mobil pazarda gözden düşüyor

Akıllı telefon pazarının lider ismi Samsung’da sular durulmuyor. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerin başında gelen Samsung’da gelirler 2. Çeyrekte de düşmeye devam etti.

Bilindiği üzere Güney Koreli teknoloji devi bir süre önce Hindistan pazarındaki yerini Xiaomi’ye kaptırmıştı. Acaba Güney Koreli şirket tekrardan zirveye yükselecek mi diye düşünürken Vivo da Samsung’u geride bırakmayı başardı.

Samsung’un güçlü olduğu Avrupa pazarı da koronavirüsten etkilenince satışlar iyiden iyiye azaldı.

Açıklanan son rakamlara göre Samsung’un mobil pazardaki payı son çeyrekte azaldı. Huawei’nin gerisine düşen Güney Koreli üreticinin satışlarında düşüş yaşandı.

Yayınlanan raporlara göre Samsung 2020 2. Çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 daha az telefon sattı. Bu bağlamda şirketin gelirleri de azaldı. Enteresan bir şekilde Güney Koreli şirket azalan satışlara ve gelirlere rağmen kar marjını arttırdığını ileri sürdü.

Muhtemelen bu artışta mağazaların ve fabrikaların kapanması, pek çok ülkede çalışan maaşlarının hükümetler tarafından karşılanması önemli bir rol oynuyor.

Asıl merak edilen konu ise Samsung’un eskisi kadar güçlü olup olamayacağı. Malum Çinli üreticiler tarafından müthiş bir baskı söz konusu. Bakalım Güney Koreli üretici Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo dörtlüsüyle başarılı bir şekilde mücadele edebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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