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Samsung, Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini kesti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2018 08:14 | Son Güncelleme

Samsung, güncelleme konusundaki kötü şöhretine bir yenisini daha ekledi. Güney Koreli firma, bugün Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini çektiğini duyurdu.

Samsung, Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini kesti!

Android güncellemeleri konusunda kötü bir şöhrete sahip olan Samsung, son dönemde yaptığı atılımlar ile büyük beğeni toplamıştı. Android güncellemeleri konusunda üst segmentin yanında orta segmentteki telefonlarına da güncelleme sunan Samsung, bugün şok eden bir karara imza attı.

Bildiğiniz gibi Google, Android’i güvenli tutmak için her ay düzenli olarak güvenlik güncellemeleri yayınlıyordu. 3. parti Android telefon üreticilerinin de düzenli olarak sunduğu güvenlik güncellemeleri artık bazı Samsung modellerine gelmeyecek.

Samsung’un açıklamasına göre; Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteği almayacak. Bu destek şimdilik Android güvenlik güncellemelerini kapsıyor. Eğer çok kritik bir güvenlik açığı olmazsa bu modellere güvenlik güncellemesi gelmeyecek.
Güney Koreli devin, Android 9.0 Pie güncellemesini Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 edge modellerine sunmayacağını düşünüyoruz. Daha 3-4 yıllık olan bu modellerin güncelleme almaması çok kötü bir durum.

Apple cephesinde Cupertinolu firma 2013 yılındaki yani yaklaşık 6 yıllık cihazı olan iPhone 5s‘e bile iOS 12 güncellemesini sunarak rakipleri ile olan farkını ortaya koyacak. Umarız artık Android cephesinde güncelleme gibi basit bir konu sorun olmaktan en kısa sürede çıkar.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung güncelleme Galaxy S6 Edge

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