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Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 08:27 | Son Güncelleme

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung parmak izi sensörü konusunda değişikliğe gidiyor. Rakiplerinin aksine firma, parmak izi algılayıcısından vazgeçmek yerine alternatifleri değerlendirecek.

Samsung parmak izi sensörünü nereye koyacak?

Mobil cihazların güvenlik önlemlerine standart 4 haneli parolalar ile başladık. Sonrasında parmak izi sensörü, yüz tanıma ve iris tanıma ile tanıştık. Günümüzde artık bazı markalar parmak izi algılayıcısından vazgeçerken, Samsung bu konuda ısrarlı tutumunu sürdürüyor. Ancak algılayıcının yeri değişiyor.

Twitter kaynaklı bir haber, Samsung’un parmak izi sensörünün yerini değiştireceğini işaret ediyor. Firma, tıpkı Sony, Motorola ve Meizu gibi parmak izi algılayıcısını cihazın yan kenarına taşıyacak. Sektör için önemli bir yenilik değil ancak Samsung için daha önce denenmemiş bir şey olduğunu belirtelim.

Firmayı bu değişikliğe iten şey ise ince çerçeveli ve yüksek ekran-gövde oranına sahip telefonlara olan talep. Daha önceki modellerinde parmak izi sensörünün yeri konusunda eleştiri olan Samsung, Galaxy Note 9 modelinde sensörü biraz daha aşağı konumlandırmıştı. Şimdi ise yeri tamamen değişiyor.

Söz konusu değişiklik ilk olarak hangi cihazda karşımıza çıkacak henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıllara baktığımızda etkinlik takvimine göre yenilenmesi beklenen seri Samsung Galaxy A serisi. Galaxy A8+ modelinde kullanılacağı düşünülen yeni parmak izi sensörü aynı zamadan yenilenecek olan Galaxy A serisinin tasarımı konusunda da bir ipucu veriyor. Beklenen yeni Galaxy A serisi de ince çerçeveli olacak ve rakiplerinin gerisinde kalmayacak.

Samsung parmak izi sensörü yerleşimini cihazın yan tarafına koyarsa ne tip eleştiriler alacak hep birlikte göreceğiz. Bu değişiklik hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce parmak izi sensörü için en uygun konum neresi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung parmak izi

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