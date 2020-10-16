Samsung, profesyonellere yönelik SD kart çözümlerini tanıttı

Samsung, profesyonellere yönelik 2 yeni SD kart serisini duyurdu. Samsung PRO Plus ve EVO Plus SD olarak isimlendirilen bu kartlar, 100 MB / sn’ye kadar aktarım hızına sahip olması ile dikkat çekiyor. Bu kartlarda ayrıca gelişmiş güvenlik ve dayanıklılık ögeleri de yer alıyor. Söylenenlere göre bu kartlar kesintisiz 4K çözünürlüğünde video kaydı ve seri çekim fotoğrafçılığı sağlıyor.

Pro Plus SD kart serisi, 100 MB / sn’ye kadar sıralı okuma performansına ve 90 MB / sn’ye kadar yazma hızı performansına sahip. EVO Plus ise 100 MB / sn’ye kadar aktarım hızına sahip olacak. EVO serisi, içerik oluşturucuları hedeflerken PRO serisi profesyonelleri hedefliyor.

Yeni kartlar, Samsung’un suya, sıcaklığa, röntgen ışınlarına, mıknatıslara ve darbelere karşı koruma, beş metreye kadar düşmeye karşı dayanıklı ve 10.000’e kadar kaydırmaya karşı dayanıklılığı içeren (yerleşik yedi korumalı) korumasına sahip.

Yeni kartlar 19 Ekim’den itibaren satışa çıkacak ve ön siparişler bugün başlayacak. Her iki seri de 4 kapasite 256GB, 128GB, 64GB ve 32GB olacak. Türkiye pazarında satışa sunulacak olan kartların Amerika fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.