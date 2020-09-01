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Samsung'tan önemli yatırım! Seri üretimine başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, EUV teknolojisini kullanarak sektörün ilk 16GB LPDDR5 RAM modülünün seri üretimine başladığını duyurdu.

Samsung'tan önemli yatırım! Seri üretimine başladı

Bu yeni 16 GB RAM, Samsung’un üçüncü nesil 10nm sınıfı (1z) işlemi kullanılarak oluşturuluyor. Samsung, bunun EUV teknolojisi kullanılarak seri olarak üretilen ve mobil DRAM’de mevcut olan en yüksek hız ve en yüksek kapasiteyi sunan ilk bellek olduğunu belirtiyor.

İŞTE LPDDR5 RAM MODÜLÜNÜN ÖZELLİKLERİ

LPDDR5 RAM modülü saniyede 6.400 megabit (Mb/sn) ile günümüzün amiral gemisi mobil cihazlarının çoğunda bulunan 12 GB LPDDR5‘ten (5.500 Mb/sn) yaklaşık yüzde 16 daha hızlı.

LPDDR5, selefinden yüzde 30 daha ince yapıya sahip. 5G ve çok kameralı akıllı telefonların yanı sıra katlanabilir cihazların daha ince bir tasarımda daha fazla işlevselliği bir araya getirmesini sağlayacak.

16 GB LPDDR5, yalnızca sekiz yonga ile 16 GB’lık bir paket oluşturabilirken, 1y tabanlı öncülü aynı kapasiteyi sağlamak için 12 yonga gerektirir.

Bu yılın sonunda tanıtılacak olan amiral gemisi akıllı telefonlarda ilk 1z tabanlı 16GB LPDDR5 RAM kullanıma sunulacak. Ayrıca Samsung otomotiv uygulamalarında LPDDR5 RAM kullanmayı planladığını belirtiyor.

RAM konusunda seviye atlayan Samsung, bu alandaki etkinliğini daha uzun süre devam ettirecek gibi görünüyor. Hız ve verimlilik konusunda her yıl üzerine koyarak ilerleyen Samsung’un bakalım bir sonraki durağı ne olacak?

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