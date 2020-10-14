Samsung tasarım değişikliğine gidiyor

Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip gibi katlanabilir ekranlar, Samsung arka ekran tasarımı hakkında bazı ipuçları vermişti. Akıllı telefon sektörünün iyice kızışması ile birlikte, tüm firmalar ek tasarım ve donanımlara yönelmeye başladı. Mesela Apple şirketi çentikler hakkında bazı değişikliklere gitmeye çalışırken, Xiaomi ise kamera tasarımını değiştirmek istiyor. Samsung ise çok daha radikal işler peşinde.

Samsung ile alakalı gelen sızıntılara göre şirket iki farklı değişiklik yapacak. Bunlardan ilk LED ışıklar ile ilgili. Özellikle de katlanabilir ekranlarda kullanıma uygun olan bu ışıklar, ses veya ileti geldiğinde sinyal gönderecek. Böylece kullanıcılar anında bildirimlerden haberdar olacak.

Samsung tarafından yapılması planlanan diğer tasarım ise arka ekranın geneli ile alakalı. Bu tarafta yapılacak herhangi bir değişim sayesinde, çok daha şık modeller elde edilebilir. Firma, cihazların arka kısmında küçük de olsa bir ekrana yer verecek. Yine bu ekrandan bildirimler görmek mümkün olacak.