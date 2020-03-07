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Samsung’un hedefi 1 milyon katlanabilir ekran

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

Henüz yeni başlayan katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, Samsung 1 milyon katlanabilir ekran hedefi ile farklı bir boyuta geçti. Samsung Display normal şartlarda aylık 260.000 civarında katlanabilir ekran üretiyordu. Şimdi ise şirket bu hedefini çok daha ileri bir boyuta taşımayı düşünüyor.

Samsung’un hedefi 1 milyon katlanabilir ekran

Samsung tarafından üretilen katlanabilir akıllı telefonlar 2020 Mayıs ayının sonlarında yaklaşık olarak 600 bin civarına ulaşacak. Mayıs ayının hemen bitiminde yavaş yavaş bu sayı artış gösterecek.

Samsung tarafından ortaya atılan hedeflerden en önemlisi ise 2020 yılının sonunda, aylık 1 milyon civarında katlanabilen ekran üretimi yapabilecek kapasiteye ulaşmak. Elbette bu Samsung için hiç kolay bir hedef değil. Şirketin katlanabilir yapıdaki ekranlarla ilgili yaşadığı sorunlar bunun en önemli nedeni. Hatırlayacağınız üzere Galaxy Fold ile birlikte bu ekranlarda çok ciddi kırılma problemleri yaşanmıştı.

Galaxy Z Flip Samsung için katlanabilir akıllı telefonlar konusunda önemli bir aşama oldu. Özellikle de bu akıllı telefonların ince bir cam yapısına sahip olması estetik açıdan da dikkat çekiciydi. Ancak bildiğiniz üzere Galaxy Fold ilk modeli için kaliteli bir ekran kullanılmamıştır. Şirketin Galaxy Z Flip ile çizilmez bir ekran başarısı yakalaması son derece önemliydi. Sizce Samsung katlanabilen ekranlarda başarı yakalayabildi mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung katlanabilir telefon

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