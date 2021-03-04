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  4. Samsung'un 'zorlu şartlara dayanıklı' yeni telefonu göründü! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'un 'zorlu şartlara dayanıklı' yeni telefonu göründü! İşte özellikleri ve fiyatı

04.03.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Samsung'un 'zorlu şartlara dayanıklı' yeni telefonu göründü! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy XCover 5 ortaya çıktı. Bir sızıntı kaynağı vasıtasıyla detayları paylaşılan Samsung Galaxy XCover 5'in özellikleri arasında suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılık bulunuyor. Ayrıca Galaxy XCover 5'in fiyatına dair bir öngürü de mevcut.

Samsung XCover serisini uzun bir süredir güncellemiyor. Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin 'zorlu şartlara dayanıklı' telefon serisini temsil eden XCover görünüşe bakılırsa 5. nesline güncellenmeye çok yakın. Zira Android işletim sistemine sahip Samsung Galaxy XCover 5 özellikleri ile birlikte sızıntılar arasındaki yerini almış durumda.

SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 ÖZELLİKLERİ

Galaxy XCover 5'in özellikleri, çeşitli sızıntılar yapan winfuture.de sitesi tarafından detaylıca paylaşıldı. Sitenin iddiasına göre akıllı telefon 5,3 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip. Exynos 850'den gücünü alacağı söylenen Galaxy XCover 5, bunun yanında 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına destek verecek. Amiral gemisi özelliklere sahip olmayacağı anlaşılan Galaxy XCover 5, daha önce de söylediğimiz gibi suya, toza ve darbelere dayanıklı yapısıyla dikkat çekecek. Çünkü konuşulanlara bakılırsa akıllı telefonda IP68 sertifikasına ek olarak, MIL-STD-810G sertifikası da bulunacak. Bu sertifika, LG markalı bazı akıllı telefonlarında gördüğümüz için bize oldukça tanıdık geliyor.

Galaxy XCover 5 özellikleri

SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 FİYATI İLE DİKKAT ÇEKEBİLİR

Arkasında 16 MP'lik tek bir kamera ile geleceği belirtilen Galaxy XCover 5'in 15W hızlı şarj destekli 3.000 mAh değerinde bir pile sahip olması öngörülüyor. Güney Koreli yeni outdoor akıllı telefonun fiyatının ise Almanya'da 289 ile 299 euro arasında olması bekleniyor.

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akıllı telefon Samsung
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