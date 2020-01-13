Samsung yana doğru katlanabilir cep telefonu gizlice gösterildi

Galaxy Fold modelleri Samsung için adeta bir travma haline gelmişti. Şirketin katlanabilir akıllı telefonu, özellikle ekranı ile ilgili sorunlar çıkarıyordu. Bazları telefonun ekran bölümünde kırılmalar meydana geldiğini söylerken, kimileri de uzun süreli kullanımlara dayanamayacağını iddia ediyordu. Samsung Galaxy Fold üzerinden olmasa bile cevabını farklı bir akıllı telefon ile verdi.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020 kapsamında birçok şirket hünerlerini sergiledi. Özellikle Samsung burada en fazla dikkat çeken şirketler içerisinde yer aldı.

Güney Koreli teknoloji devinin tanıttığı gizemli cihaz, herkesin ilgisini buraya doğru çekmeyi başardı. Aslında Samsung’un istediği de tam olarak buydu. Henüz prototip olarak kullanıcıların karşısına geçen bu katlanabilir akıllı telefon, ilerleyen zamanlarda seri üretime geçecek. Telefonun en çok dikkat çeken tarafı ise tasarımıydı.

Yana doğru katlandığında akıllı telefon, adeta bir tablet görevi görüyor. Böylece her ne kadar ince olmasa bile ortaya şu görüntüler çıkabiliyor. Şirketin katlanabilir cep telefonlarında büyük bir emek ve kaynak harcadığı biliniyor. Bu nedenle Samsung şirketi geleceğin en önemli teknolojilerinden bir tanesini kurumuş oluyor. Katlanabilir ekranların, yeni Samsung telefonu ile tablete dönüştüğünü görmek mümkün. Sizce bu tür akıllı telefonlar birçok kişi tarafından tercih edilecek mi?

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