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Ulusal Tüfek Derneği 'iç terör örgütü' ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

ABD'de Kaliforniya eyaletinin San Francisco kenti, ülkedeki en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği'ni, "İç terör örgütü" olarak tanıdığını duyurdu.

Ulusal Tüfek Derneği 'iç terör örgütü' ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde, ülkedeki en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği'ni (NRA) "İç terör örgütü" olarak tanıyan bir karar alındı.

Kentin yasama organı işlevi gören denetleme kurulu tarafından kabul edilen yasada, "San Francisco şehri ve bölgesi, NRA'yı iç terörist organizasyon olarak ilan eder." ifadesi yer aldı.

Yasada ayrıca, kentteki tedarikçi ve taşeronların NRA ile olan finansal ve sözleşmeye dayalı ilişkilerini gözden geçirmeleri istenirken, diğer şehirlere, eyaletlere ve federal hükümete benzer bir pozisyon almaları çağrısında bulunuldu.

Kurul üyesi Catherine Stefanı, ülkede silahlı saldırıların ardı arkasının kesilmediğini belirterek, "Bu ülkede her gün insanlar ölüyor, hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil ve NRA'nın yapmaya devam ettiği de bu. Bu bir iç terör örgütüdür.” ifadelerini kullandı.

Kararın, Temmuz ayında San Francisco'nun güneyindeki Gilroy kasabasındaki Sarımsak Festivali’nde 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı üzerine alındığı kaydedildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ilgili festivalde düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duyurmuş, saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve festivale plan dahilinde saldırdığını bildirmişti.

Genellikle Güney Amerika kökenli insanların katıldığı festivalde saldırıyı gerçekleştiren zanlı Santino William Legan adlı beyaz Amerikalı, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.

KAYNAK: AA


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San Fransisco ulusal tüfek derneği ABD İç terör örgütü

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