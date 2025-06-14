Sana ilham verecek olan şey bu testin sonunda!

Sana ilham verecek şeyi bulalım!

1/8 Hangisini yapmak seni daha çok rahatlatır? Erkenden uyanıp kendi kendime vakit geçirmek! Dağınık bir yer varsa toplamak... Telefonu kapatıp, dünyayla olan iletişimini kesmek... Yeni bir şey öğrenmeye başlamak!

2/8 Şu an aşağıdaki hediyelerden hangisi seni daha çok heyecanlandırırdı? Şık bir ajanda ve mum. Tasarım bir eşya. Doğa tatili. Seramik kursuna başlamak!

3/8 Markette sıradasın ama önünde uzun bir kuyruk var. Ne yaparsın? Sepetimdekileri nasıl poşetleyeceğimi düşünmeye başlarım... "Acaba burası ne kadar tutacak?" diye kara kara düşünürüm... Beklerken overthinklemeye başlarım. Kasanın yanındaki dergilere göz atarım.

4/8 Giysi dolabını ilk açtığın anda genelde ne düşünürsün? "Her şeyim var ama hiçbirini giymek istemiyorum!" "Bu kıyafeti kaç senedir giyiyorum acaba?" "Ne kadar gereksiz şey almışım!" "Acaba şu parçayı dönüştürsem mi?"

5/8 Evde tek başınasın ve dışarı çıkmak istemiyorsun. Ne yaparsın? Kendime güzel bir yemek hazırlar, kitap okurum. Temizlik yapmak için müthiş bir fırsat! Telefonu kenara fırlatır ve sessizliğin tadını çıkarırım! Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeye vakit ayırırım.

6/8 Cüzdanının içinde hangisini bulundurursun? Zor zamanlar için kendime bıraktığım motivasyon cümlesi. Fişler, üyelik kartları, bozuk paralar... Cüzdan mı? Telefonum varken ne gerek var! İhtiyacım olanları çantama atıyorum, bana yetiyor!

7/8 Sence n çok hangi alışkanlığın seni yavaşlatıyor? Sabahları 4946836 saat yataktan kalkamamak... Dağınık olmak. Telefonunu 1 saniye bile yanından ayırsan aklının kalması... Her şeyi ertelemek.