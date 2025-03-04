Sana şu an terapi gibi gelecek bir DIY projesi öneriyoruz!

Merak etme, bu test tam senlik!

1/8 Şu an içinde bulunduğun ruh hali bir dizi karakteri olsaydı kim olurdu? Squidward Patrick SpongeBob Salyangoz Gary

2/8 Bir DIY projesine başlamak üzereyken iç sesin ne diyor? Bunu yapmam lazım, çünkü akıl sağlığımı korumam lazım. Hadi bakalım, bakalım ne kadar beceriksizim. Bir Picasso çıkar mıyım? Belki… Bu projem viral olur mu acaba?

3/8 Hangi içecek seni en iyi özetliyor? Türk kahvesi Kola Matcha latte Bubble tea

4/8 Diyelim ki bir DIY projesine başladın… Peki sonra ne olur? 10 dakika sonra TikTok açarım, proje unutulur. Ortaya çıkan şey Pinterest’tekinin ‘Aliexpress’ versiyonu olur. Yapışkanı abartıp her yere bulaştırırım, kendim dahil. O kadar güzel olur ki, benim yaptığıma kimse inanmaz.

5/8 Kendi yaptığın bir şeyi başkasına hediye ettin mi?

6/8 Bir DIY projesi seni en çok ne zaman rahatlatır? Uyumadan önce Sıkılırken Mutluyken Sinirliyken

7/8 Eğer bir DIY malzemesi olsaydın, hangisi olurdun? Tutkal Sim Boyama fırçası Makas