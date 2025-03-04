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  4. Sana şu an terapi gibi gelecek bir DIY projesi öneriyoruz!

Sana şu an terapi gibi gelecek bir DIY projesi öneriyoruz!

23.02.2025 00:58
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Beynini boşaltacak, ruhunu arındıracak, elini oyalayacak bir şeye mi ihtiyacın var? Yoksa kafanı dağıtmak için TikTok'ta 3 saat kaybolmaya mı hazırlanıyorsun? Merak etme, bu test tam senlik! Çöz, sana terapi gibi gelecek DIY projesini söyleyelim!

Sana şu an terapi gibi gelecek bir DIY projesi öneriyoruz!

Başlayalım!

Merak etme, bu test tam senlik!

1/8

Şu an içinde bulunduğun ruh hali bir dizi karakteri olsaydı kim olurdu?

Squidward
Patrick
SpongeBob
Salyangoz Gary
2/8

Bir DIY projesine başlamak üzereyken iç sesin ne diyor?

Bir DIY projesine başlamak üzereyken iç sesin ne diyor?
Bunu yapmam lazım, çünkü akıl sağlığımı korumam lazım.
Hadi bakalım, bakalım ne kadar beceriksizim.
Bir Picasso çıkar mıyım? Belki…
Bu projem viral olur mu acaba?
3/8

Hangi içecek seni en iyi özetliyor?

Türk kahvesi
Kola
Matcha latte
Bubble tea
4/8

Diyelim ki bir DIY projesine başladın… Peki sonra ne olur?

Diyelim ki bir DIY projesine başladın… Peki sonra ne olur?
10 dakika sonra TikTok açarım, proje unutulur.
Ortaya çıkan şey Pinterest’tekinin ‘Aliexpress’ versiyonu olur.
Yapışkanı abartıp her yere bulaştırırım, kendim dahil.
O kadar güzel olur ki, benim yaptığıma kimse inanmaz.
5/8

Kendi yaptığın bir şeyi başkasına hediye ettin mi?

Kendi yaptığın bir şeyi başkasına hediye ettin mi?
6/8

Bir DIY projesi seni en çok ne zaman rahatlatır?

Bir DIY projesi seni en çok ne zaman rahatlatır?
Uyumadan önce
Sıkılırken
Mutluyken
Sinirliyken
7/8

Eğer bir DIY malzemesi olsaydın, hangisi olurdun?

Tutkal
Sim
Boyama fırçası
Makas
8/8

Son soru: Evde her zaman bir gün lazım olur diye sakladığın DIY malzemeleri var mı?

Anahtar Kelimeler:
aktivite etkinlik Philips Yaşam Kategorisi
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