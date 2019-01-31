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Sanata adanmış bir ömür: Iraklı Muhammed Ahmed Erbilli

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:02 | Son Güncelleme

Irak'ın önde gelen söz yazarı ve bestecilerden biri olarak kabul edilen 86 yaşındaki Türkmen Sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, şarkılarını Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak seslendirerek 71 yıldır sanatla özdeşlemiş bir isim olarak öne çıkıyor

ERBİL (AA) - MAZİN BAQAL - Irak'ın önde gelen söz yazarı ve bestecilerin mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen 86 yaşındaki Türkmen Sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, şarkılarını Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak 3 dilde seslendirerek 71 yıldır sanatla özdeşlemiş bir isim olarak öne çıkıyor.

Henüz 9 yaşındayken sanatla tanışan Erbilli, 71 yıldır kendine ait şarkı sözü ve besteleriyle belli başlı Türk, Arap ve Kürt sanatçılara eser kazandırarak ilham kaynağı oldu.

Besteleri ve söz yazısı Irak sınırlarını aşan Erbilli, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi. Erbilli, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi olmasından dolayı şöhretini daha da artırdı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Erbilli, 1942 yılında daha çocukken şarkı söyleyeme başladığını ve hastalanıp yatağa düşmeden birkaç ay öncesine kadar sanatını icra ettiğini söyledi.

Erbilli, 1959'da sesinin keşfedildiğini aktararak, Bağdat Radyosu'nda seslendirdiği Türkmen Türküleri ile hayatının dönüm noktasını yaşadığını, daha sonra ise ülkede ün kazandığını ifade etti.

-12 şarkısını İbrahim Tatlıses seslendirdi

Eserlerini iç dünyasından esinlenerek ürettiğini belirten Erbilli, "Bütün şarkılarımın sözleri ve bestesi bana ait. Büyük sanatçılar bestelerimi seslendirdi. Onlarca şarkım İstanbul, Kerkük, İran ve Azerbaycan'ın ünlü sanatçıları tarafından okundu." dedi.

Sadece Irak'taki sanatçılara değil yurt dışındaki sanatçıların üzerine de etki bıraktığını dile getiren Erbilli, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Yallah Şoför" "Almağa gelin", "Menim ipek yağlığım var", "Kızlar El Ele verin", "Yandım Televizyon elinden" gibi 12 eserin sahibi olduğunu ifade etti.

- Üç dilde şarkı söylüyor

Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere üç dilde şarkı seslendirerek yurt dışında ilgiyle karşılandığına dikkati çeken Erbilli, "İlk başladığımda Türkmence (Irak Türkçesi) olarak şarkı söyledim. Türkmence olarak gazel, makam ve hoyratlarım var. Şarkılarımı Türkiye, İran ve Arap ülkelerinden İbrahim Tatlıses, Mayada El Hennawy, George Wassouf, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Abdurrahman Kızılay gibi büyük sanatçılar seslendirdi." ifadelerini kullandı.

Erbilli, 1980'li yıllarda şarkılarının İbrahim Tatlıses'in ilgisini çektiğini belirterek, Tatlıses'ın kendisini İstanbul'a davet ederek 3 eserini aldığını ve şarkıların bir döneme damgasını vurduğunu kaydetti.

Irak'ın Erbil kentinde 1933'te dünyaya gelen Muhammed Ahmed Erbilli, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokul 5'inci sınıfa kadar okur, ardından bir süre esnaflığa başlar. Esnaf olarak çalıştıktan sonra 5 yıllık askerliğini yapıp kendini müziğe adayan Erbilli, başkent Bağdat'a giderek Bağdat Radyosu'nda Irak Türkçesi ile Türküler okuyarak 71 yıllık sanatçı kişiliğiyle büyük şöhret sahibi oldu.

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ırak İbrahim Tatlıses Muhammed Ahmed Erbilli sanat

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