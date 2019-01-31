Sanata adanmış bir ömür: Iraklı Muhammed Ahmed Erbilli

ERBİL (AA) - MAZİN BAQAL - Irak'ın önde gelen söz yazarı ve bestecilerin mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen 86 yaşındaki Türkmen Sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, şarkılarını Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak 3 dilde seslendirerek 71 yıldır sanatla özdeşlemiş bir isim olarak öne çıkıyor.

Henüz 9 yaşındayken sanatla tanışan Erbilli, 71 yıldır kendine ait şarkı sözü ve besteleriyle belli başlı Türk, Arap ve Kürt sanatçılara eser kazandırarak ilham kaynağı oldu.

Besteleri ve söz yazısı Irak sınırlarını aşan Erbilli, İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi Türk sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibi. Erbilli, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi olmasından dolayı şöhretini daha da artırdı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Erbilli, 1942 yılında daha çocukken şarkı söyleyeme başladığını ve hastalanıp yatağa düşmeden birkaç ay öncesine kadar sanatını icra ettiğini söyledi.

Erbilli, 1959'da sesinin keşfedildiğini aktararak, Bağdat Radyosu'nda seslendirdiği Türkmen Türküleri ile hayatının dönüm noktasını yaşadığını, daha sonra ise ülkede ün kazandığını ifade etti.