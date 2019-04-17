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Sanatçı Buray’dan kanserli çocuklara moral

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, Samsun’da kanser tedavisi gören çocuklara sürpriz ziyarette bulunarak moral verdi.Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla Samsun’da konser verecek olan Buray, VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji- Onkoloji Servisini ziyaret etti.

Sanatçı Buray’dan kanserli çocuklara moral

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, Samsun’da kanser tedavisi gören çocuklara sürpriz ziyarette bulunarak moral verdi.
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla Samsun’da konser verecek olan Buray, VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji- Onkoloji Servisini ziyaret etti. Tedavi süreçlerini hastanede geçirdiği için miniklerin konsere katılamayacağını duyan ünlü pop sanatçısı “Onlar gelemiyorsa ben giderim” diyerek sürpriz yapması büyük bir sevinç yaşattı.
Beklemedikleri bir anda karşılarında Buray’ı gören çocuklar ve aileleri, sanatçıyla şarkılar söyleyip moral depoladı. Hekim ve sağlık çalışanlarından kemik iliği nakil tedavisi ve süreçleri hakkında bilgiler alan Buray, tedavi süreçlerini büyük bir kahramanlıkla geçiren çocuklara ve ailelerine hayran kaldı.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Davut Albayrak ve Uzman Dr. Şule Turan Akyol, pop sanatçısı Buray’ın sürpriz ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Miniklerin tedavi sürecinden bahseden Prof. Dr. Davut Albayrak, "Kemik iliği nakli tedavisi çocuklarımız için çok önemli bir süreç. Halkımız bu konuda ne kadar bilinçli olursa çok daha fazla çocuğa umut olabilirler. Kemik İliği Nakli için kök hücre bağışı ülkemizde sevindirici şekilde her geçen artıyor. Sanatçılarımızın destekleri de bu anlamda çocuklarımız için çok anlamlı. Buray’a ziyaretinden ve çocuklarımızla geçirdiği eğlenceli saatlerden dolayı teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu etti” dedi.
Uzman Dr. Şule Turan Akyol ise Buray gibi değerli sanatçıların ziyaretleri ve desteği ile kemik iliği nakli, lösemi tedavisi ile ilgili süreçlerin geniş kitlelere ulaşabildiğini belirterek, “Çocuklarımız, tedavi süreçlerinde yalnız olmadıklarını hissediyor. Bu anlamda hastanemizin sosyal bir alanı olan servisimizde değerli sanatçılarımızla çocuklarımızın bir araya gelmesi mutluluk verici. Buray’a bu anlamlı ziyareti için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Sanatçı Buray’dan kanserli çocuklara moral

Sanatçı Buray’dan kanserli çocuklara moral

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