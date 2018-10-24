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Sanatçı dostları tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

  EVİNDE banyoda düşerek yaralanan  ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in  tedavisi sürüyor. Mehmet Ali Erbil'i kızı Sezin Erbil Yazgan ve  eski eşi Nergiz Kumbasar, yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Demet Akalın, Sinan Özen, Funda Arar, Seda Sayan ve Nilgün Belgün'ün de arasında bulunduğu sanatçı dostları bugün Erbil'in tedavisinin yapıldığı Maslak'taki özel hastaneye gelerek,  Erbil'i ziyaret  ettiler, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldılar.

Hasan YILDIRIM -Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) EVİNDE banyoda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sürüyor. Mehmet Ali Erbil'i kızı Sezin Erbil Yazgan ve eski eşi Nergiz Kumbasar, yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Demet Akalın, Sinan Özen, Funda Arar, Seda Sayan ve Nilgün Belgün'ün de arasında bulunduğu sanatçı dostları bugün Erbil'in tedavisinin yapıldığı Maslak'taki özel hastaneye gelerek, Erbil'i ziyaret ettiler, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldılar.

SİNAN ÖZEN: DÜN GECE BİR CEVAP VERDİ; O SEVİNDİRİCİ

Hastane çıkışında konuşan Sinan Özen, "Ben ilk akşamdan bugüne takip ediyorum. Şimdi biraz daha sevindirici güzel şeyler var ama yoğun bakımda makineye bağlı olarak takip ediliyor..Dua edeceğiz. İnşallah iyi olacak.Şu an hassas bir noktada. Geçmişten dönük bir sıkıntısı vardı. Onu çözmeye çalışıyorlar. O eşiği atlatırsa her şey güzel olacak. Eski doktoru başında. Dün gece bir cevap verdi. O cevap sevindirici fakat işi ciddi bir şekilde beklememiz gerekiyor" diye konuştu.

NİLGÜN BELGÜN: EVİME MUTLU GİDİYORUM

Funda Arar da, "Zaten yoğun bakımda. O yüzden çok bilgi de paylaşmıyorlar" dedi. Demet Akalın "Bugün biraz daha iyiymiş. Onun için herkesten sadece dua istiyorum" şeklinde konuştu. Hastaneden Seda Sayan ile el ele çıkan Nilgün Belgün "Bugün çok iyi. Her şey yolunda gayet iyiye gidiyor. Mutlu çıktım yani.Şu an ben evime mutlu gidiyorum" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde evindeki banyoda düşerek yaralanmıştı. Erbil, yardımcısının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

(FOTOĞRAF)

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