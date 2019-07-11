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Sanatçılar Muş'un tarihi yerlerini resmetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "10. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 20 ülkeden Muş'a gelen 50 sanatçı, kentin tarihi ve turistik yerlerinin resmini çizdi - Dernek Başkanı Şükran Üst: - "Sanatçılarımız Muş'u gezdi ve gördü. Ruhlarına işleyen değerleri alıp tuvallere aktarıyorlar. Şu ana kadar 70 tuval yaptık. Burada birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor"

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "10. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 20 ülkeden Muş'a gelen 50 sanatçı, kentin tarihi mekanlarını tuvale yansıttı.

Muş Valiliğinin himayesinde kente gelen sanatçılar, "Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında tarihi ve kültürel yerleri gezdi.

Tarihi yapıların, doğal güzelliklerin fotoğrafını çeken, çeşitli notlar alan sanatçılar, Murat Köprüsü'nde oluşturulan alanda gördükleri yerlerin resmini çizdi.

Duygularını tuvale yansıtan sanatçıların yaptığı resimler, hafta sonu Murat Köprüsü'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Dernek Başkanı Şükran Üst, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneklerinin 10'uncu festivalini Muş'ta yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Festival için 30 ülkeden başvuru olduğunu belirten Üst, şöyle konuştu:

"Muş'u anlatmak için çok uğraştım. İnsanlar Muş'un nerede olduğunu bilmiyordu. Burada 20 ülkeden sanatçı var. Sanatçılarımız Muş'u gezdi, gördü. Ruhlarına işleyen değerleri alıp tuvallere aktarıyorlar. Şu ana kadar 70 tuval yaptık. Burada birbirinden güzel eserler çıkıyor. Sanatçılarımızın amacı barıştır. Sanatçılar olarak özgürlüklerin olduğu yerlerde üretiriz ve savaşları hiç sevmeyiz."

Azerbaycan'dan gelen sanatçı Südabe İbadlı ise "Farklı ülkelerden 50 ressam geldi. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

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