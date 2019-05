Sanatçılar ve psikologlar kahvehanelere indi, ‘Şiddetin dili olmaz’ dedi

İstanbul’da ünlü sanatçılar ve psikologlar, iftardan sonra kahvehanelere inerek ‘Şiddetin dili olmaz’ diyerek vatandaşlara şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğini anlattı.

İstanbul Kahveciler Esnafı Odası öncülüğünde ünlü sanatçıların da destek verdiği ‘Şiddetin dili olmaz’ farkındalık çalışması çerçevesinde kahvehanelerde eğitim programına başlandı. İlk olarak Fatih’te bir kahvehaneye eğitime başlayan sanatçılar ve psikologlar, çay içmeye gelen kişilere şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu anlattı. Ünlü isimleri karşısından gören vatandaşlar ise şaşkına uğradı. Afişler asıldıktan sonra başlayan programdan vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdi.

“Sadece fiziki değil, her türlü şiddete karşıyız”

İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, konuyla ilgili olarak, “Bu gün projemizin ikinci ayağındayız. İlk ayağı afiş basmaktı, bu gün kahvehanelerde bunun eğitimine başladık. Şiddetin dili olmaz derken şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu söylüyoruz. Sadece Fiziki değil, her türlü şiddete karşıyız. Amacımız bunu toplumun her kesimine yaymak. Kahvehaneleri bu yüzden seçtik. Toplumun her kesiminden insanların bir araya geldiği yer olması nedeniyle, projemize bu şekilde devam edeceğiz. Gayet olumlu karşılıklar aldık. Sanatçılarımız, uzman kişiler bizi yalnız bırakmadılar. Başka sanatçıları da davet ediyoruz” dedi.