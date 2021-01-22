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Sanayi tüpü hırsızları yakalandı

22.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Sanayi tüpü hırsızları yakalandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir hurda toplama merkezinden sanayi tipi tüp çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde hurda toplama merkezinden hırsızlık ihbarı alınması üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir hurda toplama merkezinden sanayi tipi tüp çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde hurda toplama merkezinden hırsızlık ihbarı alınması üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Y.Y., Ü.Y. ve R.Y. isimli şahısların çaldıkları 16 adet sanayi tüpünü hurdacıya sattıkları tespit edildi. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalınan 16 adet sanayi tipi tüp mağdur İ.K.’ya teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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