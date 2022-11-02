Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İzmir'de gençlere seslendi:

İZMİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'de AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye" toplantısına katıldı.

Varank, Bornova Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, Türkiye'yi 20 yıldır kalkındırmanın, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın derdinde olan bir siyasi harekete mensup olduklarını söyledi.

Son 20 yıldır, ülkenin ihmal edilmiş bütün alanlarına yatırımlar yaptıklarını, altyapıdaki sıkıntılarını giderdiklerini aktaran Varank, "Biz, Türkiye'yi önümüzdeki yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'nin sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda kendi teknolojisini geliştiren, üretimini yapan ve kendine yeten bir ülke olmasını istediklerini kaydeden Bakan Varank, "Bunun için büyük gayretle çalışıyoruz. Bu gayrette de en büyük yol arkadaşımız olarak genç kardeşlerimizi görüyoruz. Biz inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nın baş aktörleri gençlerimiz olacak, pırıl pırıl, başarıdan başarıya imza atan genç kardeşlerimiz olacak." diye konuştu.

Bakan Varank, her fırsatta gençlerle bir araya gelmek istediklerini, projelerini ortaya koyduklarını dile getirdi.

Gençlerin sorularına yanıt bulabilmek için buluştuklarını belirten Varank, "Birileri genç kardeşlerimizi farklı harfler takarak, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı diye bölerken biz genç kardeşlerimizi bir araya toplamanın, bir ve beraber olmanın derdinde olarak sizlerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ TOGG

Varank, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde Togg Gençlik Kampüsü açılışını gerçekleştirdiklerini ve ilk seri üretim araçlarını banttan indirdiklerini söyledi.

Türkiye'de 1960'lı yıllarda başlatılan otomobil projesine değinen Varank, şunları anlattı:

"O zaman da Türkiye'deki mühendisler, teknisyenler bir araya gelmişler, sıfırdan motoru da dahil olmak üzere bir otomobili çok kısa sürede hayata geçirmişler. O zaman buna itiraz edenler olmuş. 'Hazırını almak varken biz niye otomobil üretiyoruz?' demişler. 'Biz otomobil yapamayız bizim ihtiyacımız otomobil değil.' diyenler olmuş ve o zamanki mühendiseler o kadar ileri görüşlülermiş ki tarihte kaydı var, 1960'taki otomobili tasarlarken 'Biz bu otomobile ayarlanabilir direksiyon koyabilir miyiz?' diye tartışmışlar. Dünyada o tarihte ayarlanabilir bir direksiyon yok. 'Projeyi geciktiririz.' diye vazgeçmişler. İşte büyük bir emekle bu proje hayata geçmiş, Devrim otomobili hayata geçmiş, yine böyle anlamlı törenlerin olduğu tarihte Ankara'ya otomobili getirmişler ama birileri otomobile benzin koymayı unutmuş ya da bilinçli olarak koymadığı için ertesi gün manşetlerde, o projeyi bir günde tarihin tozlu raflarına göndermişler. O tarihten sonra Türkiye'nin içinde hep bir ukde kalmış 'Biz ne zaman otomobilimizi üretiriz?' diye.

Gerçekten büyük buruklukla insanlar tartışmışlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Devrim'in hikayesinden yola çıkarak Türkiye'nin kendi kabiliyetleriyle kendisinin bir şeyler yapabileceğine inanarak demiş ki 'Artık Türkiye'de kendi otomobilimizi üretme vakti geldi.' Bunu 2012-2013 yıllarında söylemesine rağmen ortaya çıkıp da 'Ben otomobili yapacağım.' diyen olmamış. Birileri ona 'Türkiye'nin kendi otomobilini yapması intiharla eş değerdir.' derken o ısrarını sürdürmüş ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu çalışmalarına başlamış."

Bakan Varank, kararlı bir siyasi irade ile başlayan girişim sayesinde 3,5-4 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin Otomobili projesinin hayata geçtiğini belirtti.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Eleştirilere rağmen "doğuştan elektrikli bir otomobil" yapmayı hedeflediklerini aktaran Varank, "Elektrikli otomobiller için erken olduğunu söylediler. 'Türkiye'nin hibrit araçla başlaması lazım hatta sizin benzinli, dizel otomobil yapmanız lazım.' dediler ama biz burada da aslında dünyanın nereye gittiğini gördük, trendleri gördük ve bu trendlere uygun olarak doğru zamanda elektrikli otomobile yatırım yapmanın gerekil olduğuna inandık." dedi.

Bakan Varank, doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapıyorsanız, fırsat penceresini yakalıyorsanız başarılı olmamak gibi bir şansınız yok. Şu anda dünyada herkes savunma sanayisinde insansız hava araçlarında Türkiye'yi konuşuyor. Bayraktar'ın ürünleri ile ilgili dünyanın her tarafında her gün bir habere rastlayabilirsiniz. Dünyada kimse insansız hava araçlarına yatırım yapmazken biz oradaki fırsat penceresini gördük ve insansız hava araçlarına yatırım yaparak diğer ülkelerden bir adım öne çıktık ve şu anda dünyanın insansız hava araçlarında en çok konuşulan ülkesi olduk, işte siyasette de böyle olmak gerekiyor arkadaşlar doğru zamanda doğru alanlara yatırım yapmak, fırsat pencerelerini kollamak gerekiyor. Bunu başardığımız için Türkiye'nin Otomobili projesi elektrikli araçlar daha yeni yeni piyasaya girmeye başlarken işte 2023 yılında yola inşallah çıkmış olacak."

Togg'un arkasında özel sektör ve babayiğitler olduğunu hatırlatan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlam bir siyasi irade ortaya koyan baş babayiğit olduğunu söyledi.

VİZYON PROJESİ

Bakan Varank, Togg'un çok başarılı bir otomobil olduğunu, üretim tesisinin de başlı başına çok başarılı olduğunu ifade etti.

Tesis hakkında bilgiler veren Varank, "İşte bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi ama biz biliyoruz ki bu vizyonu ortaya koyabilmek için bir tecrübe gerekiyor, yirmi yıl bu ülkeye hizmet etmiş olmak gerekiyor. Türkiye'nin kabiliyetlerini bilmek gerekiyor, neler yapabileceğini bilmek gerekiyor ama aynı zamanda kendi insanına, kendi gençlerine güvenmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin otomobili projesiyle bir vizyon ortaya koydu ama Türkiye ekonomisine baktığınızda bütün kritik noktalarda aslında onun vizyonunu görebiliyorsunuz. Bugün Karadeniz'de Türkiye kendi gazını keşfedebilmişse bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde. Bugün Türkiye savunma sanayinde dünyada adından söz ettiriyorsa bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon sayesinde." ifadelerini kullandı.

"Kendi kendine yeten bir ülke olmanın" yetmediğini aynı zamanda dünyaya yön veren işlere imza atılmasının önemli olduğunu vurgulayan Varank, 20 yıldır siyasetlerini bu yönde sürdürdüklerini dile getirdi.

Mustafa Varank, geleceğe, teknolojiye, gençlere yatırım yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hamdolsun gençlerimizin gayretleri sayesinde de büyük başarılar elde ediyoruz. Bugün Türkiye'nin insansız hava araçlarını üreten ekibin yaş ortalaması 30'un altında. Gencecik insanlar yüksek teknoloji geliştiriyorlar, Türkiye'yi gururlandıracak işlere imza atıyorlar. İşte onun için biz gençlerimizle yol yürümenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Onlarla beraber siyaset yapmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gençlerin sesinin siyasette de duyulmasının mutlaka gerektiğine inanıyoruz. Onun için de gençlik kolları diğer partilerin normal üyelerinden katbekat fazla bir siyasi hareket konumundayız."

Varank, 2002 yılında seçilme yaşının 30 olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada da vizyon ortaya koyarak önce seçilme yaşını 25'e ardından ise 18'e indirdiğini hatırlatarak, o dönem muhalefetin buna da karşı çıktığını söyledi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da gençlere ayrı bir önem verdiklerini, katılımcılara tavsiyelerde bulunup her zaman onları destekleyeceklerini dile getirdi.

Seçimde ilk kez oy kullanan gençlere seslenen Varank, gelecek yıl yapılacak seçimlerin önemine değinerek, gençlerden seçime kadar kapı kapı dolaşarak partileri için iyi çalışmalarını istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve gençlerin katıldığı program basına kapalı devam etti.

Diğer yandan Varank, program öncesinde Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya geldi.

