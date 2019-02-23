Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Kocaeli’de sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki ay üretim altyapılarının güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kültür-turizm odaklı 20 milyon liralık destek programlarını açıklayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de sanayicilerle buluştu. Programda konuşan Bakan Varank, "Sanayi üretimindeki eğilimin de yakın takipçisiyiz. Biliyorsunuz son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmeye dönük önemli adımlar attık. İlk defa işe alınacak işçinin, asgari ücret üzerinden sigorta ve vergi giderlerini iki yıl boyunca üstleniyoruz. Asgari ücret desteğimiz bu sene tüm yıl boyunca sürecek. Sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indirimi uygulamamız devam ediyor. ’Asgari ücret’ ve ’5 puan indirimi’ desteği için geçen yıl işverenlerimize 16 milyar TL ödeme yaptık. Sanayi altyapımızı daha da güçlendirdik. Bu ayın başında OSB’lerle ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. OSB’lerde yapı ruhsatını almasına rağmen, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik ve uzatma sürelerini yeniden başlattık. Yaptığımız değişiklik, yatırımların tamamlanmasının önünü açtı. Yerlileştirme konusu ülkemiz için hayati öneme sahip. Gerçekleştireceğimiz en önemli yapısal reform, bu alanda atacağımız adımlar olacak" dedi.

"17 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık"

Bakanlık tarafından yapılan desteklemeler ile 17 bin vatandaşın istihdam edildiğini kaydeden Varank, "16 yılda 2 bin firmaya yatırım teşviki verdik ve bu sayede 54 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik. İlimiz sabit sermaye yatırımlarında ilk üçte yer alıyor. Yatırım demek, istihdam demek. Sadece yatırım teşvikleriyle 89 bin vatandaşımız yeni iş imkanlarına kavuştu. Daha da önemlisi bu teşvikler, otomotiv ve demir-çelik alanlarında bugün gurur duyduğumuz güçlü üretim altyapılarının oluşmasını sağladı. KOBİ’lerin ekonomide daha aktif rol almasını sağladık. Şöyle ki 2002’ye kadar sadece 49 KOBİ’miz KOSGEB desteklerinden faydalanabilmiş. 16 yılda 9 bin 100 KOBİ’mize ulaştık, yani 186 katlık bir artış var. Yine aynı dönemde 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve buralarda 17 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Aslında tüm bu rakamlar şunu gösteriyor. Yatırım ve üretim yapmak istiyorsanız, her zaman yanınızda olan bir kamu iradesi, güçlü bir hükümetiniz var. Tüm desteklerimiz, emrinize amade" diye konuştu.

"Kocaeli, 5 teknoparkla ülkemizde en fazla teknoparka sahip şehirlerden birisi"

"Üretime yönelik desteklerimizin yanı sıra, Ar-Ge’yi de destekliyoruz" diyen Bakan Varank, "Ülkelerin rekabet gücü; yenilikçilikle artıyor. İşte Ar-Ge’nin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. 2002 öncesinde Kocaeli’de Ar-Ge ekosistemi anlamında hiçbir altyapı yoktu. Ekosistemi sıfırdan kurmak adına; üniversite, reel sektör ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirdik. Geldiğimiz noktada Kocaeli teknolojinin de başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bugün ilimizde; yerli ve yabancı olmak üzere toplam 143 firmanın Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor. Yine Kocaeli, 5 teknoparkla ülkemizde en fazla teknoparka sahip şehirlerden birisi. Teknoparklarda toplam 446 firma Ar-Ge’de yoğun faaliyetlere odaklanmış durumda. İlimiz teknoparklarına verdiğimiz nakdi desteği açıklasam, diğer illeri küstürebilirim. Kocaeli bu anlamda bizi hiç mahcup etmedi. Teknoparklarımızdaki toplam satış tutarı 7 milyar liraya ulaşırken, ihracat hacmi 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olan, ulusal ve uluslararası ölçekte inovasyon merkezi olmasını planladığımız bilişim vadisi de Kocaeli’de" şeklinde konuştu.