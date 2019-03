Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Türkiye’yi 17 yılda 3,5 kat büyüttük”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dünden bugüne Trabzon” adlı toplantıda AK Parti yöneticileri ile bir araya geldi. Varank, Türkiye’nin 17 yılda 3,5 kat büyüdüğünü belirterek 31 Mart Yerel Seçimleri’nin önemine vurgu yaptı.

Bakan Varank, konuşmasının başında 10 yıl önce hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle andıklarını belirtirek “Bundan tam 10 yil önce Türkiye büyük bir aciyi, büyük bir kaybi yaşadı. Büyük Birlik Partisi kurucusu ve Genel Başkani Muhsin Yazicioğlu’nu vefatının onuncu yılında rahmetle aniyorum“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu topraklara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Varank, Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu topraklara hizmet etmenin hep onurunu, gururunu yaşadık. sayın cumhurbaşkanımızın 17 yıl önce Türkiye’yi büyütmek, milletimizin değerlerini yüceltmek için çıktığı yolda Trabzon her zaman en önemli şehirlerimizden biri oldu. Trabzon sadece seçimden seçime oy vermekle kalmadı. bu ülkeyi bir arada tutan değerlerin mayasında her zaman katkısı olan Trabzonlular cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye’ye yönelik her saldırıda, her tuzakta cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdu” dedi.

AK Parti Hükümeti olarak Türkiye’yi 17 yılda 3 buçuk kat büyüttüklerini kaydeden Varank, “Malum, önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu seçimlerin önemini, değerini gittiğimiz her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Yaptıklarıyla başarısını kanıtlamış, belediyecilik konusunda en iddialı parti olarak diyoruz ki, bu seçimler sadece belediye seçimleri değildir. Türkiye’yi 17 yılda 3 buçuk kat büyüttük. önümüzde 2023 yılı hedeflerimiz var. Onlara ulaşabilmek için bir o kadar daha büyümeye ulaşmamız lazım.O yüzden sadece hizmetlere, reformlara, atılımlara odaklanabileceğimiz bir döneme ihtiyacımız var. Bu da önümüzde duruyor. Rabbim kısmet ederse 31 Mart’tan sonra 4 buçuk yil seçimsiz geçireceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Bu Türkiye için altın değerinde bir fırsattır. Bu fırsatı iyi görmemiz, iyi değerlendirmemiz lazım. Biz hiç bir zaman karnından konuşanlardan olmadık. Karadeniz insanı aklında ne varsa dilinde de o olan, özü sözü bir insandır. Ben de Trabzon’un bir evladı olarak açık konuşacağım. AK Parti’nin, cumhur ittifakının 31 Mart’ta sözüm ona bir başarısızlığını ellerini ovuşturarak bekleyen çevreler var. Bu çevrelerin planı, 1 Nisan sabahını bile beklemeden 31 Mart gecesinden itibaren Türkiye’yi yönetilemez bir ülke yapmak. Türkiye’yi kendi oluşturacakları söylemlerle bir belirsizlik ortamına çekmek için hazırlık yapıyorlar. Başaramayacakları aşikar, ama bunu planlıyorlar. Bu durumun milletin hayrına olmadığı çok açık.Bu durum kimin işine gelir siz çok iyi biliyorsunuz. 7 Haziran’ı bir hatırlayın. Türkiye’deki o kısmı belirsizlik dönemi içinde ülkemizi nasıl bir terör sarmalı içine sokmaya çalıştıklarını, şehirlerimizi çukurlarla barikatlarla nasıl işgal etmeye kalktıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? O günleri özlemle tekrar bekleyenlerin olduğunu çok iyi biliyoruz” diye konuştu.