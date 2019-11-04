Sancak bölgesi için "özel statü" talebi

SARAYBOSNA (AA) - Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesi için "kendine ait yasama, yürütme ve yargı organları olan özel bir siyasi bölge" statüsü talebinde bulunuldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Sancak'ın otonomisi - Nedir ve neden gereklidir?" konulu konferansta konuşan Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Sancak'a özel statü verilmesinin önemine dikkati çekti.

Boşnak siyasetçi, Sırbistan'da yaşayan Boşnakların ana vatanlarının sınırları dışında kaldığını ve bu nedenle Sancak'ın özel bir statüye sahip olması gerektiğini savunarak, Sancak'ın statüsünün çözümü için parti olarak bir öneri hazırladıklarını söyledi.

Ugljanin, bu önerinin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan ve Karadağ meclisleriyle Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD gibi konuyla ilgili tüm faktörlere teslim edildiğini aktardı.

- "Boşnak halkının siyasi varlığı için asgari şarttır"

Bosna Hersek'i kendi ana vatanları olarak gören Boşnaklar başta olmak üzere, Sancak bölgesinde yaşayan halkların duygularının tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklere dayandığını vurgulayan Ugljanin, şunları kaydetti: