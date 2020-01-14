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  4. Sancaktepe'de drift yapan sürücü kaldırıma çarptı! Durakta bekleyenler kıl payı kurtuldu

Sancaktepe'de drift yapan sürücü kaldırıma çarptı! Durakta bekleyenler kıl payı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de aracıyla drift yaparak ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptı. Aracın kaldırıma çarpıp havaya zıpladığı kazada, durakta bekleyen yolcular şans eseri ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sancaktepe’de geçtiğimiz ay meydana gelen kazada, yolda drift yaparak ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarpıp havaya zıpladı. Otobüs durağında bekleyen yolcular, aracın kaldırıma çarpıp durağa dalmaması ile kıl payı ölümden döndü.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Durakta bekleyen yolcular ile çevredeki esnaf sürücünün yardımına koşarken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi aracından çıktı. Kaza anları ise adeta Hızlı ve Öfkeli filminin sahnelerini anımsattı.

KAZA ANI KAMERADA

Aracıyla yanlayarak ilerleyen sürücünün kaldırıma çarpıp havaya zıpladığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaza drift Sancaktepe

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