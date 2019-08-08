HABER

Sancaktepe'de korkunç kaza! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 04:47 | Son Güncelleme

Sancaktepe Osmangazi caddesi üzerinde yaşanan kazada orta refüje çarparak takla atarak karşı yönden gelen aracın üstüne düştü.

Sancaktepe'de korkunç kaza! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu!

Kaza saat 23:45 sularında yaşandı. Süratli bir şekilde giden 34 HY 7205 plakalı araçın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Çarma sonucu havada takla atan araç karşı yönden gelen Hakan Alparslan’ın kontrolündeki 06 YAZ 37 plakalı aracın üzerine düştü. Kaza sonucu takla atan 34 HY 720 plakalı aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevkedildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye sevkedildi. 06 YAZ 37 plakalı aracın sürücüsü Hakan Alparslan ise kazadan yara alamadan kurtuldu. Kazayı tanık olan Habib Morkoç “ araba karşıdan gelirken kaldırıma vurdu. Araba havalandı. Havalanan araba siyah arabanın üzerine düştü.

Kırmızıda beklerken gelen araba havalandı ve üzerine düştü. İki yaralı vardı. Beyaz aranadakiler yaralı” ifadelerini kullandı. (İHA)

PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiHakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

Antalya'da büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan Yunus ekibi kaza yaptı: 1’i polis 2 yaralı

Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da şüpheli ölüm!

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.