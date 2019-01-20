Sancaktepe'de 19 hafız icazet aldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'deki Mimar Sinan Kur'an Kursu'nu tamamlayan 19 hafız icazetlerini İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın katıldığı törenle aldı.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Yenidoğan Mimar Sinan Camisi'nde gerçekleştirilen programa, İstanbul Müftüsü Yılmaz, Reis-ül Kurra Vekili Mustafa Demirkan, Sancaktepe Müftüsü Muammer Turan, hafızlar ve yakınları katıldı.

Yılmaz, Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda acı ve gözyaşının olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bunun temel sebebi okuduğumuz Kur'an'ı anlamaktan mahrum olmamız, cehalet ve fukaralığımızdır. Bu eksikliklerimiz maalesef düşmanlarımızın işine yaramakta, bu coğrafyada iç karışıklıklarla kan ve gözyaşıyla bizi mahzun etmektedirler. Sovyetlerin Afganistan'ı işgaliyle başlayan bu hüzünlü tablo, Afganistan'daki kardeş kavgasıyla Pakistan'daki sıkıntılarla Irak'ın ABD tarafından işgalinin ardından nihayet Suriye, Yemen ve Libya'ya kadar uzanarak bizi hüzünlendirmektedir. Bu karanlıktan çıkmamızın yolu ve yöntemi birbirimizle boğuşmak yerine Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve alimler yetiştirmektir. Bize gerçekten Kur'an'ın ruhunu bilen, onun lafzından ve ruhundan haberdar olan alimler yetiştikçe bu kavgalar son bulacak, İslam coğrafyası ayağa kalkacaktır."

İslam ümmetinin yetişmiş insana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yılmaz, genç hafızların ümmetin yetişmiş insan ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacağına inandığını söyledi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapıların duaların ardından hafızların icazet belgelerini almalarıyla tamamlandı.

