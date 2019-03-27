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Sancaktepe'de DSP pankartlarının kesildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

DSP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Seyfi Ergül: - "Cumhuriyet Halk Partisi ve çevresindeki diğer partilerin kirli ittifakına dahil olmadığımız için DSP'nin bütün pankartlarını kesiyorlar" - "Pankart koruma bekçi timi kurdum. Bu bekçi tim arkadaşlarımız 24 saat pankartlarımızın başında duruyor ve pankartlarımızın kesilmemesi için gece gündüz nöbet tutuyorlar"

İSTANBUL (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Seyfi Ergül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve çevresindeki diğer partilerin "kirli ittifakına" dahil olmadıkları gerekçesiyle pankartlarının kesildiğini öne sürdü.

Ergül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların kendilerini derinden etkilediğini söyledi.

Onlar gibi olup pankartlarını kesemeyecekleri, bu çirkefliği yapamayacaklarından pankartları korumaya aldıklarını dile getiren Ergül, "Pankart koruma bekçi timi kurdum. Bu bekçi tim arkadaşlarımız 24 saat pankartlarımızın başında duruyor ve pankartlarımızın kesilmemesi için gece gündüz nöbet tutuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kimseye bir zararlarının ve kimseyle sorunlarının olmadığını aktaran Ergül, "CHP ve çevresindeki diğer partilerin kirli ittifakına dahil olmadığımız için DSP'nin bütün pankartlarını kesiyorlar. Bu zihniyetin bir parçası olmayacağız, karşılık vermeyeceğiz ama kendimizi de koruyacağız. Bununla ilgili böyle bir önlem aldık. Çaresiz kaldığımız için bu yola gitmek zorunda kaldık. Elimizden geldiği kadar pankartlarımızı korumak için bu arkadaşlarımız seçim sonuna kadar 24 saat görev yapacak, pankartların başında kimse kesmesin diye." şeklinde konuştu.

Ergül, "Kimler kesiyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partililer kesiyor. Çok net ve açık hatta birkaçını kovaladık, yakaladık. 'Ne yapıyorsunuz?' dedik, 'Biz, pankart kesme timiyiz.' dedi. Yani CHP benim pankartlarımı kesmek için Sancaktepe'de bir tim kurmuş. Böyle bir politika olur mu, böyle çapsız, çıkarcı, kavgacı bir siyaset olur mu? Biz bunun hiçbir zaman parçası olmadık, olmayacağız da. Biz CHP ve diğer partilerin kirli ittifakının bir parçası olmadığımız için bizi sürekli darbediyorlar, taciz ediyorlar, pankartlarımızı kesiyorlar. Bunun bir parçası olmadık, olmadığımız için de memnunuz. Bu kirli ilişkinin içinde olmayacağız. CHP'nin içinde bulunduğu, ittifak kurduğu, yaptığı kirli ilişkilerin içinde olmadık, olmayacağız, olmayı da düşünmüyoruz."

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