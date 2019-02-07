Sancaktepe'de iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokağı'nda faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede büyüdü.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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