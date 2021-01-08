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Sancaktepe’de miras kavgası kanlı bitti

08.01.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de miras kavgası kanlı bitti

Cezaevinden çıktıktan sonra miras kavgası yüzünden ağabeyini öldürdü.Olay, Sancaktepe Hilal Mahallesi Eğitim Caddesinde 06 Ocak Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Cezaevinden çıktıktan sonra miras kavgası yüzünden ağabeyini öldürdü.
Olay, Sancaktepe Hilal Mahallesi Eğitim Caddesinde 06 Ocak Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceden miras konusundan kavgalı oldukları öğrenilen ağabey İsmet Ö. (41) ve kardeşi Yaşar Ö. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Yaşar Ö., ağabeyine ateş etti. İsmet Ö. hayatını kaybederken, Yaşar Ö. ise kayıplara karıştı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yaşar Ö.’yü 24 saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan Yaşar Ö.’nün cezaevinde olduğu sırada babasının, sahip olduğu evi ağabeyine bıraktığını öğrendiğini ve ağabeyiyle kavga ettiğini söyledi. Akrabalarının kendilerini barıştırmak istediğini ancak bu sırada yeniden tartışmaya başladıklarını anlatan Yaşar Ö., bu sırada ağabeyini vurduğunu anlattı.
Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe’de miras kavgası kanlı bitti

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