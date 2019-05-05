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Sancaktepe'de rehin alma

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kardeşinin kuaför dükkanında çalışan kişiyi bıçakla rehin alan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, kardeşinin kuaför dükkanında çalışan kişiyi bıçakla rehin alan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Mahallesi Akıncı Sokağı'nda, Adem U, kardeşinin kuaför dükkanında çalışan ve isminin Mustafa olduğu öğrenilen kişiyi evine çağırdı.

Adem U, bu kişiyi henüz bilinmeyen nedenle bıçakla rehin aldı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Müzakereci ekipler Adem U'yu ikna ederek, beş katlı apartmanın giriş katındaki daireye girdi.

Şüpheli gözaltına alındı, rehin alınan kişi de tedbir amacıyla Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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rehin alma Sancaktepe

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