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Sancaktepe'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Caddesi ile Altınordu Caddesi kesişiminde seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 AER 260 plakalı otomobil ile 34 TU 2924 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerinin çalışmasının ardından yoldan kaldırılırken olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe trafik kazası

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