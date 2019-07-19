KADIN

Sancılı adet görmek kader mi kural mı, yoksa hastalık mı?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 19.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Hangi jinekolojik problemler sancılı adet görmeye (dismenore) yol açar? Sağlıklı bir adet döngüsünde, adetin ilk bir iki gününde kanamalar daha şiddetli olur. Bu süreçte ise ağrılar genellikle hafif olarak görülür.

Sancılı adet görmek kader mi kural mı, yoksa hastalık mı?

Ancak bazı durumlarda meydana gelen ağrılar günlük aktiviteleri kısıtlayacak kadar şiddetlidir. Bu durumlara “Dismenore (sancılı/şiddetli adet görme)” adı verilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, dismenoreye neden olan jinekolojik problemler hakkında oldukça faydalı bilgiler sundu.

SANCILI ADET GÖRME (DİSMENORE) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vajinal kanamanın ilk günü ile beraber adet döngüsü başlamış olur. Kanama süresince rahim şiddetli bir şekilde kasılır ve bu da ağrıya neden olur.

Rahimde artan prostaglandin seviyesi rahmin daha şiddetli bir şekilde kasılmasını sağlar. Meydana gelen ağrının karnın alt kısmında ve kramp şeklinde olması, beraberinde baş ağrısı, mide bulantı, kusma ve baş dönmesi olduğunda ise bu sancılı adet görmeye (dismenore) işarettir.

BİRÇOK ETMEN VAR

Dismenoreye birçok etmen neden olabilir. Bunların geneli ise rahim içi rahatsızlıklardır. Rahim iç tabakasının rahim dışına yerleşmesiyle ortaya çıkan endometriozis rahatsızlığı, rahim duvarlarında meydana gelen miyomlar, rahim iç dokusunun kas tabakasına doğru yayılmasıyla beraber görülen adenomiyozis, üreme organlarının enfeksiyon kapmasıyla oluşan pelvik inflamatuvar hastalık gibi rahatsızlıklar dismenorenin başlıca nedenleri arasında yer alır.

Ayrıca bir doğum kontrol yöntemi olarak rahim içi araç kullanılması, üreme organlarında meydana gelen yapışıklıklar, yumurtalık kistleri ve premenstrual sendrom dismenore yaşanmasına neden olabilir. Bunların hepsi sekonder dismenore olarak kabul edilir. Çünkü dismenore bu noktada bir rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıkar.

DİSMENORE TEDAVİSİ

Dismenore ‘Primer’ ve ‘Sekonder’ olarak ikiye ayrılır. Doğal prostaglandin salgısıyla meydana gelen ağrılara primer, bir rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıkan ağrılara ise ‘Sekonder’ adı verilir.

Primer dismenore tedavisi genel olarak ağrıyı ortadan kaldırma ya da kontrol altına almaya yöneliktir. Bu noktada çeşitli kas gevşeticiler ya da ağrı kesici ilaçlar tercih edilir. Daha şiddetli durumlarda ise hormon tedavisi meydana gelen ağrıların kontrol altına alınmasında yardımcı olur. Nonstreoid anti inflamatuarlar (ağrı kesici ilaçlar) rahimde prostoglandin üretimini baskılamak için kullanılır.

Sekonder dismenore tedavisi ise dismenoreye neden olan rahatsızlığı ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ağrılara neden olan rahatsızlık ortadan kaldırıldığında aynı zamanda dismenore de ortadan kalkar.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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