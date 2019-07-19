Sancılı adet görmek kader mi kural mı, yoksa hastalık mı?

Ancak bazı durumlarda meydana gelen ağrılar günlük aktiviteleri kısıtlayacak kadar şiddetlidir. Bu durumlara “Dismenore (sancılı/şiddetli adet görme)” adı verilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, dismenoreye neden olan jinekolojik problemler hakkında oldukça faydalı bilgiler sundu.

SANCILI ADET GÖRME (DİSMENORE) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vajinal kanamanın ilk günü ile beraber adet döngüsü başlamış olur. Kanama süresince rahim şiddetli bir şekilde kasılır ve bu da ağrıya neden olur.

Rahimde artan prostaglandin seviyesi rahmin daha şiddetli bir şekilde kasılmasını sağlar. Meydana gelen ağrının karnın alt kısmında ve kramp şeklinde olması, beraberinde baş ağrısı, mide bulantı, kusma ve baş dönmesi olduğunda ise bu sancılı adet görmeye (dismenore) işarettir.

BİRÇOK ETMEN VAR

Dismenoreye birçok etmen neden olabilir. Bunların geneli ise rahim içi rahatsızlıklardır. Rahim iç tabakasının rahim dışına yerleşmesiyle ortaya çıkan endometriozis rahatsızlığı, rahim duvarlarında meydana gelen miyomlar, rahim iç dokusunun kas tabakasına doğru yayılmasıyla beraber görülen adenomiyozis, üreme organlarının enfeksiyon kapmasıyla oluşan pelvik inflamatuvar hastalık gibi rahatsızlıklar dismenorenin başlıca nedenleri arasında yer alır.