Sandalet alışverişi yapmadan önce bunlara dikkat

Yazın ayağımızdan çıkarmadığımız sandaletler kullanım kolaylığı sunuyor. Neredeyse her elbiseyle kolayca kombinlenebilen modeller kadınların vazgeçilmezi oluyor. Peki çeşit çeşit modellerin arasından hangisi tercih edilmeli? Birlikte inceleyelim.

HALAT SANDALETLER

Son yıllarda her markanın kendine özel tasarladığı halat modeller bu yaz da trendlerdeki yerini alıyor. Krem, bej gibi doğal renklerin yanı sıra eğlenceli renkleri de tercih edebilirsiniz.

BANTLI SANDALETLER

Hem nude tonları hem de tek renkten oluşan modelleri ile bu yıl çok popüler olan bantlı modeller her zaman kullanım kolaylığı sağlıyor. Arkası tokalı veya lastik bantlı tasarımları tercih edebilirsiniz. Ancak tokalı olan modellerin daha kullanışlı olduğunu belirtmekte yarar var.

TOPUKLU SANDALETLER

Şıklığından ödün vermeyenlerin tercihi tabii ki topuklu modellerdir. İnce bantlı, minik topuklu modelleri hem gündüz hem de gece kombinlerinde kullanabilirsiniz. 2021 yılında artan renklerle birlikte pembenin tonlarında üretilen modelleri daha sık göreceğinizi belirtmemiz gerekir.

ŞEFFAF SANDALETLER

Bu model için, bu yıl karşımıza çıkacak en popüler model diyebiliriz. Üst kısmı şeffaf şeritli, alt kısmı mini topuklu bu modeller yenilikten hoşlanan kadınların tercihi oluyor. Rahatlığı tartışılır ama şık olmak için bu durumu görmezden gelebileceğinizi düşünüyoruz.