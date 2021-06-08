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Sandalet alışverişi yapmadan önce bunlara dikkat

08.06.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın en çok tercih edilen ayakkabı modeli olan sandaletler, 2021 yaz sezonunda da oldukça popüler. Hem ayak sağlığınızı korumak hem de trendlere ayak uydurmak isteyenler için doğru sandalet seçiminin püf noktalarını araştırdık.

Sandalet alışverişi yapmadan önce bunlara dikkat

Yazın ayağımızdan çıkarmadığımız sandaletler kullanım kolaylığı sunuyor. Neredeyse her elbiseyle kolayca kombinlenebilen modeller kadınların vazgeçilmezi oluyor. Peki çeşit çeşit modellerin arasından hangisi tercih edilmeli? Birlikte inceleyelim.

HALAT SANDALETLER

Son yıllarda her markanın kendine özel tasarladığı halat modeller bu yaz da trendlerdeki yerini alıyor. Krem, bej gibi doğal renklerin yanı sıra eğlenceli renkleri de tercih edebilirsiniz.

BANTLI SANDALETLER

Hem nude tonları hem de tek renkten oluşan modelleri ile bu yıl çok popüler olan bantlı modeller her zaman kullanım kolaylığı sağlıyor. Arkası tokalı veya lastik bantlı tasarımları tercih edebilirsiniz. Ancak tokalı olan modellerin daha kullanışlı olduğunu belirtmekte yarar var.

TOPUKLU SANDALETLER

Şıklığından ödün vermeyenlerin tercihi tabii ki topuklu modellerdir. İnce bantlı, minik topuklu modelleri hem gündüz hem de gece kombinlerinde kullanabilirsiniz. 2021 yılında artan renklerle birlikte pembenin tonlarında üretilen modelleri daha sık göreceğinizi belirtmemiz gerekir.

ŞEFFAF SANDALETLER

Bu model için, bu yıl karşımıza çıkacak en popüler model diyebiliriz. Üst kısmı şeffaf şeritli, alt kısmı mini topuklu bu modeller yenilikten hoşlanan kadınların tercihi oluyor. Rahatlığı tartışılır ama şık olmak için bu durumu görmezden gelebileceğinizi düşünüyoruz.

DANTEL SANDALETLER

Bu yazın yeni gözdesi ise dantel sandaletler... Üst kısmı hasırlı ve dantel dokulu sandaletler romantik kıyafet tarzından hoşlanan kadınlar için mükemmel bir seçim olacak. Tüm yazlık elbiseler ile rahatlıkla kombin yapılabilir. Bu modelin en büyük özelliği ise ayakları daha küçük gösterebilmesidir.

TAŞLI SANDALETLER

Parıl parıl parlamayı seven kadınların tercih edeceği bir modelden bahsetmek istiyoruz. Genellikle parmak arası üretilen bu modelleri tatil valizinizde mutlaka bulundurmalısınız. Gümüş veya dore taşlardan oluşan tasarımlar, yaz akşamları için mükemmel bir tercih olabilir. Tabii isteyen gündüz de kullanabilir.

SANDALET SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Ayakkabı alırken önceliğiniz ayak numaranızla uyumlu bir beden tercihi yapmanız olmalıdır. Bu kural sandalet alırken de geçerlidir. Dar veya bol olan sandaletler ayağınızda tahrişlere sebebiyet verebilir.
  • Parmak arası modeller çok şık dursa da bir süre sonra parmak arasında aşınma gibi sorunlara yol açabiliyor. Uzun süreli kullanımda tercih edilmemesi öneriliyor.
  • Seçtiğiniz modelin yerden en az 3 cm yüksek topuğa sahip olması gerekiyor. Düz modeller ayak anatomisine uygun olmadığı için yan basma veya topuk dikeni gibi ayak sorunlarına zemin hazırlıyor.
  • Plastik, kauçuk yerine deriden yapılmış ürünleri tercih etmeniz ayak sağlığı için uygun görünüyor.
  • Seçtiğiniz sandaletin taban kısmının ayak anatominize uygun yükseltide olması ve ayağa tam oturması gerekiyor.
  • Yazın, sıcakların etkisiyle oluşan ayak terlemelerini engellemek için sandalet tabanının üretildiği dokunun ayak sağlığına uyumlu olması gerekiyor.
  • Kapalı ayakkabılarda olduğu gibi sürekli aynı sandaletin giyilmemesi, bakteri oluşumunun engellenmesi için kullanılan sandaletlerin açık havada havalandırılması kullanım ömrünü uzatıyor.
2021 yazında hangi parçalar tercih edilmeli?2021 yazında hangi parçalar tercih edilmeli?


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