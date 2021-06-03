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2021 yazında hangi parçalar tercih edilmeli?

Elif Yaman Elif Yaman
03.06.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda sektörünün kadınlara yıllarca dayattığı, ideal beden ölçüsünün 36 beden olduğu iddiası artık günümüzde kabul görmüyor. Son yıllarda büyük bedenlere sahip olanlar için de kıyafetler üretiliyor ve her kadının kendini güzel hissetmesi amaçlanıyor. 2021 yaz sezonunda büyük beden modasındaki trendleri sizin için inceledik.

2021 yazında hangi parçalar tercih edilmeli?

Her kadın güzel görünmek ister. İster ideal kilosunda olsun, ister fazlalıklarıyla mutlu olsun kıyafetlerinin içinde kendini güzel hissetmek her kadının hakkıdır. Moda sektörü tam da bu konuda kendini geliştirdi ve kadınların tek bedenden oluşmadığını kabul etti. Yaz ayları gelmişken hangi parçalarla daha şık görünebileceğinize bakalım.

MAKSİ ELBİSELER

Maksi boy elbiseler her mevsim tercih ediliyor ama yazın kullanmak daha kolay oluyor. Kare yakalar bu sezonda da çok popüler. Kendinizde güzel duracağını düşündüğünüz modelleri dolabınızda bulundurmalısınız. Ayrıca beğendiğiniz elbiseye yırtmaç açtırabilir daha havalı bir görüntü oluşturabilirsiniz.

YEŞİL RENK

Bu yılın favori rengi yeşil. Yeşilin her tonunu kullanabileceğiniz gibi çimen yeşili, yaprak yeşili gibi tonlarına da öncelik verebilirsiniz. Dilerseniz aksesuar detaylarında veya gömlek gibi parçalarda yeşilin tonlarını tercih edebilirsiniz.

JEAN ŞORTLAR

Jean şortlar bu yıl çok popüler. Mini boyda olanları kendinize yakıştırmıyorsanız, dizin hemen üzerinde biten boyda olanları deneyebilirsiniz. Beyaz gömlekle veya ovirsize tişörlerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Lacivert, buz mavisi gibi renkleri incelemenizi öneririz.

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SALAŞ ELBİSELER

Yazın salaş elbiseleri tercih etmek daima kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Kısa kollu veya kolsuz yerine dirsekte biten geniş kolları deneyebilirsiniz. Siyah renk yerine yazın eğlenceli renklerine yönelmenizi tavsiye ederiz. Saçınıza takacağınız renkli bandana veya taçlar ile şahane bir uyum yakalabilirsiniz.

KETEN TAKIMLAR

Keten kumaş çabuk kırışsa da yazın sıkça tercih ediliyor. Geniş kesim keten pantolon ve gömlek sizi cool gösterecektir. Ayakkabı rengini klasik taba yerine fuşya veya sarı tercih edebilirsiniz.

OVERSİZE TİŞÖRTLER

Her beden ölçüsüne sahip olan kadınların severek kullandığı oversize tişörtler bu yıl da çok moda. Her renkten tişörte dolabınızda yer açmalısınız. Özellikle sırt bölgesinde yazı/slogan olan parçaları mutlaka incelemelisiniz.

KEMER DETAYLI ELBİSELER

Moda sektöründe en temel kurallardan biri güzel olduğunu düşündüğünüz bölgeyi vurgulamaktır. Biz kadınlar genelde belimizin inceliğini vurgulamak isteriz. Kemer detaylı elbiseler ile şık ve havalı görünebilir, bel oyuntunuzu ön plana çıkarabilirsiniz. Gövde uzunluğunuza göre seçeceğiniz ince veya kalın kemerlerden birkaç çeşit satın almalısınız.

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