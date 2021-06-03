2021 yazında hangi parçalar tercih edilmeli?

Her kadın güzel görünmek ister. İster ideal kilosunda olsun, ister fazlalıklarıyla mutlu olsun kıyafetlerinin içinde kendini güzel hissetmek her kadının hakkıdır. Moda sektörü tam da bu konuda kendini geliştirdi ve kadınların tek bedenden oluşmadığını kabul etti. Yaz ayları gelmişken hangi parçalarla daha şık görünebileceğinize bakalım.

MAKSİ ELBİSELER

Maksi boy elbiseler her mevsim tercih ediliyor ama yazın kullanmak daha kolay oluyor. Kare yakalar bu sezonda da çok popüler. Kendinizde güzel duracağını düşündüğünüz modelleri dolabınızda bulundurmalısınız. Ayrıca beğendiğiniz elbiseye yırtmaç açtırabilir daha havalı bir görüntü oluşturabilirsiniz.

YEŞİL RENK

Bu yılın favori rengi yeşil. Yeşilin her tonunu kullanabileceğiniz gibi çimen yeşili, yaprak yeşili gibi tonlarına da öncelik verebilirsiniz. Dilerseniz aksesuar detaylarında veya gömlek gibi parçalarda yeşilin tonlarını tercih edebilirsiniz.

JEAN ŞORTLAR

Jean şortlar bu yıl çok popüler. Mini boyda olanları kendinize yakıştırmıyorsanız, dizin hemen üzerinde biten boyda olanları deneyebilirsiniz. Beyaz gömlekle veya ovirsize tişörlerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Lacivert, buz mavisi gibi renkleri incelemenizi öneririz.