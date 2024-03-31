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Sandık görevlisine darp! Hastanelik ettiler

31.03.2024 14:30
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Mardin’in Midyat ilçesinde Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası darbedilen Aydın, olayın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sandık görevlisine darp! Hastanelik ettiler

Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda görevli Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma arbedeye dönüştü, Aydın yüzüne tekme aldı.

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Polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkarırken, olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Mardin darp sandık görevlisi
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