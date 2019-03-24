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Sandıklı'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 23:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tır, aynı yönde seyreden soğan yüklü kamyona çarptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır, soğan yüklü kamyona arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Sandıklı karayolunun 55. kilometresinde, Makedonya uyruklu Gligor Fılov yönetimindeki GE 4221 AB plakalı tır, aynı yönde seyreden Fahri Özgör idaresindeki 06 PJN 11 plakalı soğan yüklü kamyona çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Fılov ve Özgör, Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu, kamyonun kasasından yola düşen soğan çuvalları nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Soğan çuvalları, Sandıklı Temizlik İşleri ekiplerince yoldan kaldırıldı, Sandıklı itfaiyesi yol yıkama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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